OceanGate : la société qui possédait le submersible Titan suspend ses opérations commerciales | Nouvelles du monde

La société qui possédait le submersible Titan a suspendu ses opérations commerciales, a-t-elle annoncé sur son site Internet.

OceanGate a déclaré avoir « suspendu toutes les opérations d’exploration et commerciales » à la suite de l’implosion du véhicule le mois dernier lors d’un voyage vers l’épave sous-marine du Titanic au large des côtes du Canada.

Les cinq personnes à bord ont été tuées, dont les citoyens britanniques Hamish Harding et le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, aux côtés du directeur général d’OceanGate Expeditions Stockton Rush et du pilote du submersible, le ressortissant français Paul-Henri Nargeolet.

Des restes humains présumés ont été récupérés de l’épave du submersible il y a une semaine, ainsi que des débris de l’engin qui ont été ramenés à terre.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage – impliquant des navires sur l’eau, des avions et des véhicules télécommandés (ROVS) sous l’eau – avait été menée après que Titan eut perdu la communication avec le vaisseau-mère Polar Prince, une heure et 45 minutes après le début de la descente de deux heures vers le Titanic le 18 juin.