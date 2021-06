Ocean Wind ratera la Gold Cup à Royal Ascot | Nouvelles de course

Roger Teal a décidé de ne pas prétendre à la gloire de la Gold Cup à Royal Ascot la semaine prochaine avec la star stable Ocean Wind.

L’enfant de cinq ans s’est imposé comme un prétendant légitime à la pièce maîtresse de deux milles et demi en repoussant le triple héros de la Gold Cup Stradivarius dans les Sagaro Stakes d’Ascot fin avril.

Fort de cette forme, Ocean Wind était un grand favori pour remporter les honneurs du groupe trois dans les Henry II Stakes du mois dernier à Sandown, mais a terminé troisième derrière le raider irlandais Lismore d’Henry de Bromhead.

Teal ne se sent pas à l’aise à l’idée de participer à la Gold Cup après une performance aussi inférieure à la normale et donnera plutôt à sa charge le temps de récupérer avant une probable sortie en Goodwood Cup plus tard dans l’été.

« Il a sous-performé à Sandown, alors nous voulons le rafraîchir et nous le mettrons de côté pour Goodwood », a déclaré l’entraîneur de Lambourn.

« Vous ne pouviez pas aller à Ascot et prendre Stradivarius à l’arrière de cette course. Ses sangs étaient faux par la suite, et je pense que c’était probablement à cause du stress de la course – c’était sur un terrain très éprouvant et gluant.

« Il n’avait pas l’air heureux dès le début de la course. Il est allé sur un terrain meuble, mais c’était probablement trop collant pour lui ce jour-là.

« J’ai discuté avec le propriétaire, et nous pensons que (manquer Ascot) est la meilleure chose à faire. »

En l’absence d’Ocean Wind, le sprinter de haut niveau Oxted sera le seul coureur de Teal à la réunion royale de cette année.

Le héros de la Coupe de juillet de la saison dernière devrait tomber à cinq stades pour les King’s Stand Stakes mardi.

Teal a ajouté: « Oxted est en bonne forme, donc nous en avons encore un pour y aller, ce qui est bien.

« Ocean Wind allait être numéro deux, et nous espérions courir Whenthedealinsdone dans la Commonwealth Cup – mais il était trop excité à Newbury la dernière fois, alors il a subi une petite opération (hongre) ! Il faisait juste sa course dans le paddock, en pensant à autre chose.

« Oxted est une bonne balle à tirer. Nous devrons nous assurer qu’elle est belle et brillante pour la semaine prochaine !