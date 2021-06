Ocean Road sur la bonne voie pour Oaks | Nouvelles de course

Ocean Road d’Hugo Palmer est sur le point de tenter sa chance dans le Group One Cazoo Oaks à Epsom vendredi.

La fille australienne de trois ans a été vue pour la dernière fois en troisième position derrière Sherbet Lemon dans le Listed Lingfield Oaks Trial début mai.

La baie appartenant à Qatar Racing a été entravée par un départ lent à cette occasion et a ensuite entrepris quelques essais de décrochage avec le pilote de grande course Oisin Murphy.

« Nous sommes tous des systèmes pour Epsom vendredi », a déclaré Palmer.

« Oisin s’est assis sur elle ce matin et a fait un peu de travail avec elle.

« Elle était partie trop lentement à Lingfield et a fini par s’asseoir la dernière, c’était un peu le bordel sur un sol trop mou pour elle. »

La course de Lingfield s’est déroulée sur un sol meuble après un printemps humide, mais le gazon d’Epsom sèche rapidement en raison de la vague de chaleur actuelle et Palmer a hâte de voir sa pouliche courir dans des conditions plus appropriées.

« Nous l’avons toujours vue comme une pouliche qui bouge bien et qui devrait être meilleure sur le dessus du sol », a-t-il expliqué.

« Nous avons juste senti que lors de ses débuts à Nottingham, elle s’en est sortie avec le sol, elle voulait un peu plus vite mais elle le gère, et la même chose aussi lorsqu’elle a couru à Lingfield.

« Elle s’est également retrouvée sur le pire morceau de la piste. Elle a un bon tour de pied et beaucoup de vitesse et nous sentons que le sol émousse sa vitesse.

« Nous avons bon espoir de la voir avec un bien meilleur effet sur le terrain. »

Ocean Road a actuellement une chance générale de 33-1 pour le Classic et Palmer est conscient qu’elle devra s’améliorer aussi rapidement que ses pouliches de grande classe Covert Love and Architecture l’ont fait au cours de leurs saisons de trois ans si elle veut se battre pour le prix.

« Elle devra montrer une amélioration considérable par rapport à ce qu’elle a fait jusqu’à présent pour gagner les Oaks, mais je pense qu’elle s’est énormément améliorée à domicile », a-t-il déclaré.

« Comme nous le voyons, année après année, ces pouliches peuvent améliorer de 20 livres d’un run à l’autre.

« Mes deux meilleures pouliches que j’ai eues avant cela étaient Covert Love et Architecture, au cours de ce voyage, et elles se sont énormément améliorées à partir de cette période de l’année.

« Cela peut arriver, mais nous sommes évidemment très conscients du fait que cela doit le faire. »