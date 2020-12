Ocean Energy Europe et l’Agence pour les énergies renouvelables (IRENA) ont signé un protocole d’accord (MoU) le 1er décembre pour approfondir la coopération existante afin d’accélérer la commercialisation des technologies d’énergie océanique, en promouvant les bonnes incitations politiques et les modèles commerciaux innovants en Europe et dans le monde, IRENA m’a dit.

PDG d’Ocean Energy Europe Rémi Gruet et Directeur général de l’IRENA Francesco La Camera a signé le protocole d’accord lors de la conférence et exposition annuelle Ocean Energy Europe le 1er décembre.

Selon deux nouvelles études de l’IRENA, les océans recèlent un potentiel d’énergie renouvelable abondant et largement inexploité qui pourrait stimuler une économie bleue mondiale vigoureuse. Favoriser une économie bleue: les énergies renouvelables offshore et les perspectives d’innovation de l’Agence: les technologies de l’énergie océanique constatent qu’en plus de fournir une production d’électricité classique, une économie bleue tirée par les énergies renouvelables offshore apportera des avantages majeurs aux petits États insulaires en développement (PEID) et aux communautés côtières, IRENA a déclaré dans un communiqué de presse.

L’énergie océanique peut non seulement aider à décarboner la production d’électricité, fournir un accès abordable et fiable à l’électricité, aider les pays à respecter les engagements de l’Accord de Paris et contribuer à l’action climatique mondiale, a déclaré l’IRENA, ajoutant que les énergies renouvelables offshore peuvent aider à répondre aux besoins énergétiques pour le transport, le refroidissement et dessalement de l’eau, jetant les bases d’une économie et d’une industrie bleues à large assise. Ils créent des emplois, améliorent la santé, renforcent les moyens de subsistance des gens et favorisent des opportunités socio-économiques plus larges pour une reprise verte du COVID-19.

«L’énergie renouvelable des océans a le potentiel de répondre à quatre fois la demande mondiale d’électricité d’aujourd’hui, de favoriser une économie bleue et d’apporter des avantages socio-économiques à certaines des zones les plus vulnérables au changement climatique telles que les PEID et les zones côtières», La Camera m’a dit. «Une coopération étroite avec l’OEE dans des plates-formes telles que le cadre de collaboration et la Coalition pour l’action de l’IRENA est absolument vitale pour partager les connaissances avec l’industrie afin d’assurer un déploiement généralisé des énergies renouvelables océaniques et offshore à l’avenir», a-t-il ajouté.

De son côté, Gruet a salué l’officialisation d’une «collaboration fructueuse entre l’OEE et l’IRENA». «L’Europe est un leader mondial dans le développement de l’énergie océanique, mais le potentiel énorme de ces technologies est incontestablement mondial. Travailler sur des initiatives conjointes et échanger des informations avec l’IRENA renforcera l’avancement de ces technologies sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, l’énergie océanique représente environ 530 mégawatts de capacité de production installée dans le monde, a déclaré l’IRENA, ajoutant que les projets de marée et de vagues actuellement en construction pourraient ajouter 3 gigawatts (GW) supplémentaires de capacité installée à court terme au cours des 5 prochaines années, la plupart en Europe (55%), en Asie-Pacifique (28%) et au Moyen-Orient et en Afrique (13%). Cependant, avec les bonnes incitations et les cadres réglementaires en place, l’IRENA prévoit une croissance potentielle de l’énergie océanique jusqu’à 10 GW de capacité installée d’ici 2030 dans le monde.

«En suivant les étapes de l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, les énergies renouvelables offshore innovantes ont connu d’énormes réductions de coûts ces dernières années. L’énergie marémotrice et houlomotrice offre déjà une alternative viable pour les territoires insulaires éloignés alimentés au diesel avec des coûts d’électricité élevés. À mesure que les économies d’échelle réduiront encore davantage les coûts, ces technologies deviendront des options abordables aux côtés des sources d’énergie renouvelables matures. De solides programmes de R&I, un soutien des revenus et une coopération régionale dans la planification de l’espace marin sont maintenant nécessaires pour amener ces technologies au stade commercial », a déclaré l’IRENA.

Lors de la conférence Ocean Energy Europe, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson a déclaré le 1er décembre que l’énergie offshore peut aider l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques. «L’énergie offshore – houlomotrice, marémotrice et éolienne – consiste à tirer parti de nos atouts naturels que notre planète nous fournit. C’est vraiment le truc le plus ancien du livre. Et en Europe, nous avons des mers et un océan naturellement pleins d’énergie renouvelable prêts à être emportés. Nous sommes bien placés pour exploiter cette opportunité. L’UE est déjà le leader technologique mondial des énergies océaniques », a déclaré Simson.

Le commissaire a noté qu’en 2018, les pays de l’UE représentaient huit des dix principaux exportateurs mondiaux dans ce domaine. «Les entreprises de l’UE détiennent 66% des brevets dans l’énergie marémotrice et 44% dans l’énergie houlomotrice. L’ADN de l’UE est présent dans des projets à travers le monde. Cette longueur d’avance est un avantage si nous voulons devenir la puissance mondiale des technologies offshore. Mais ce n’est pas acquis. Nous avons beaucoup de travail à faire. Pour atteindre les niveaux d’énergie renouvelable offshore que nous recherchons, nous devons changer l’ensemble du système entourant l’énergie offshore en Europe. Et cela signifie également un changement de mentalité », a déclaré Simson.

«Il y a quelques semaines, nous avons lancé notre stratégie européenne sur l’énergie offshore pour y parvenir. Nous avons jeté notre dévolu sur 300 GW d’énergie éolienne offshore et 40 GW d’énergie océanique dans nos bassins d’ici 2050. Et rien qu’au cours des dix prochaines années, nous voulons produire au moins 1 GW d’énergie marémotrice et houlomotrice. Notre stratégie trace la voie à suivre pour atteindre ces objectifs. Comment pouvons-nous réduire les coûts. Comment nous pouvons aider les entreprises à faire passer les nouvelles technologies de l’idée au marché. Et comment nous pouvons optimiser notre réglementation, le cas échéant », a déclaré le commissaire.

«Dans l’ensemble, je vois cette stratégie comme le début d’une nouvelle façon de penser dans trois domaines principaux. Premièrement, des frontières aux bassins. Nous prévoyons d’installer entre 300 et 40 GW d’énergie renouvelable offshore. Cela se traduit par de nombreux autres sites de production ainsi que de nombreuses connexions au réseau. Une coopération régionale étroite sera absolument essentielle. Nous parlons de tirer parti de notre ressource naturelle collective. Cinq bassins. Nous devons nous efforcer de planifier en nous basant sur ces bassins et non sur des États membres individuels. Ce sera essentiel pour une mise à l’échelle de manière rentable », a déclaré Simson.

«Deuxièmement, nous devons faire évoluer notre réflexion de concentrée vers connectée. Connecté signifie un certain nombre de choses en matière d’énergie offshore. Regardons d’abord l’infrastructure. Parce que sans le bon réseau électrique pour amener l’énergie à terre de manière efficace et directe aux consommateurs, nos projets sont un point discutable. Actuellement, nous travaillons à la révision du règlement RTE-E qui arrivera plus tard cette année. Il proposera un cadre pour le développement des infrastructures de réseau onshore et offshore », a-t-elle déclaré. «Penser de manière plus connectée signifie également examiner les zones touchées par les changements de nos mers et océans. Nos besoins énergétiques doivent être alignés sur nos principes environnementaux ainsi que sur tout ce qui se passe en mer – pêche, tourisme, transport maritime et défense », a-t-elle ajouté.

«Troisièmement, de l’énergie à l’économie. Cette stratégie ne concerne pas uniquement l’industrie des énergies renouvelables. L’industrie soutenant l’offshore est paneuropéen. L’énergie offshore n’est peut-être visible à l’œil nu que lorsque nous nous tenons sur la côte et que nous regardons la mer. Mais cette chaîne de valeur croissante s’étend jusqu’à l’intérieur des terres, même dans les pays sans accès direct à la mer », a déclaré Simson, notant que 2500 personnes sont employées dans l’énergie océanique en Europe. Mais il y a du potentiel pour plusieurs fois plus.

L’énergie offshore en tant qu’industrie offre de nouvelles opportunités, oui pour les énergies renouvelables, mais aussi pour l’économie des régions les plus touchées par la transition vers l’énergie propre, a déclaré le commissaire, ajoutant: a lancé le Green Deal comme stratégie de croissance de l’Europe ».