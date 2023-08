Occidental, Climeworks gagnants alors que Biden alloue 3,5 milliards de dollars pour l’élimination du CO2

Christoph Gebald (à gauche) et Jan Wurzbacher, co-fondateurs de Climeworks.

Le département américain de l’énergie investit jusqu’à 1,2 milliard de dollars dans des aspirateurs géants qui aspirent le carbone de l’air dans le but de ralentir le réchauffement climatique.

La capture d’air directe, ou DAC, est une technologie émergente qui n’a pas suffisamment évolué pour faire une grande différence dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela est peut-être sur le point de changer.

L’argent de la loi bipartite sur les infrastructures aidera désormais à financer deux projets de hub DAC, un au Texas et un en Louisiane. Ils finiront par éliminer plus de carbone par an que tous les projets actuels combinés. Une fois le carbone piégé, il peut être stocké sous terre ou utilisé pour diverses autres ressources, des matériaux de construction aux produits agricoles, voire aux diamants artificiels.

Il existe actuellement 18 projets DAC dans le monde, mais ceux-ci seraient les premiers à l’échelle commerciale aux États-Unis

« Une fois qu’ils seront opérationnels, ces hubs devraient éliminer plus de 2 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère chaque année, ce qui équivaut à retirer près d’un demi-million de voitures à essence de la route », a déclaré le secrétaire du ministère de l’Énergie. Jennifer Granholm lors d’un appel avec des journalistes.

Le hub du Texas est géré par Pétrole occidental et sa filiale 1PointFive, qui a loué 106 000 acres au sud de Corpus Christi pour l’élimination du CO2 et pour éventuellement stocker jusqu’à un milliard de tonnes métriques de carbone dans le sol. La PDG d’Occidental, Vicki Hollub, a déclaré qu’elle estimait que le hub avait le potentiel d’éliminer jusqu’à 30 millions de tonnes métriques de CO2 par an grâce à la capture directe de l’air une fois pleinement opérationnel.

« Nous apprécions beaucoup le leadership de l’administration Biden et du ministère de l’Énergie pour positionner les États-Unis comme un endroit pour démontrer la viabilité commerciale de la capture directe de l’air », a déclaré Hollub.

« Nous sommes reconnaissants de la sélection du DOE, qui, selon nous, valide notre état de préparation, notre maturité technique et notre capacité à utiliser l’expertise d’Oxy dans les grands projets et la gestion du carbone pour faire avancer cette technologie afin qu’elle puisse atteindre son plein potentiel », a-t-elle ajouté.

Le hub de Louisiane est géré par Climeworks et Heirloom. Climeworks, basée à Zurich, en Suisse, possède actuellement la plus grande usine de DAC au monde en Islande, qui élimine environ 4 000 tonnes de CO2 par an.

« Nous devons nous développer au cours des 20 prochaines années au même rythme que les industries solaire et éolienne l’ont fait au cours des deux dernières décennies, ce qu’elles ont fait avec des politiques stratégiques et tournées vers l’avenir. Le programme DAC Hubs est un investissement vital pour DAC pour atteindre l’impact climatique à grande échelle », a déclaré Andrew Fishbein, responsable principal de la politique climatique chez Climeworks.

Heirloom est une startup basée en Californie qui utilise du calcaire pour éliminer le carbone de l’air. Il bénéficie actuellement d’un soutien de 54 millions de dollars provenant de fonds de capital-risque, y compris Énergie révolutionnaire et Microsoft .

Les hubs créeront près de 5 000 emplois pour les travailleurs locaux ainsi que pour les travailleurs anciennement employés dans l’industrie des combustibles fossiles. Les deux hubs seront alimentés par une énergie propre.

Le financement de deux autres hubs est prévu dans le courant de l’année prochaine, le gouvernement engageant jusqu’à 3,5 milliards de dollars dans cette technologie de réduction des émissions de carbone.

Bien que les nouveaux hubs du CAD ne soient qu’un début, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, qui est l’objectif de l’Accord de Paris, des milliards de tonnes de carbone devraient être éliminées chaque année d’ici 2050, soit environ 10% à 20% de carbone émis.