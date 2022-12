Occasions manquées, écart d’expérience coûteux lors de la sortie de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – Après avoir monté une défense solide et organisée pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas réussi à apporter la même netteté en huitièmes de finale lors d’une défaite 3-1 contre les Pays-Bas. .

Les États-Unis n’ont concédé qu’un seul but, et aucun en jeu ouvert, puisqu’ils ont terminé deuxièmes du groupe B derrière l’Angleterre. Mais lors du premier match à élimination directe de samedi, chaque but est survenu à un moment crucial où il semblait que les États-Unis prenaient de l’élan et prenaient le meilleur sur le jeu.

“Au cours des trois derniers matchs, je dirais que nous avons très, très bien défendu les moments”, a déclaré le capitaine américain Tyler Adams. “Et aujourd’hui, les trois buts viennent de moments où nous dormons probablement un peu.”

La formation de départ américaine était la deuxième plus jeune de la Coupe du monde 2022 (25 ans, 86 jours), juste derrière le onze américain qui a commencé le dernier match contre l’Iran (24 ans, 321 jours).

Et, bien que cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour les encouragements dans la perspective de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée par les États-Unis avec le Canada et le Mexique, Adams a suggéré que cela aurait pu coûter cher à l’équipe cette nuit.

“C’est excitant, plus nous passerons de temps ensemble, plus nous devrions avoir de croissance”, a-t-il déclaré à FOX.

“Mais après avoir dit que nous devons encore développer individuellement des joueurs plus matures pour des moments comme celui-ci afin que nous puissions sortir vainqueurs. Comme je l’ai dit, cela se résume aux moments et aujourd’hui, vous pouvez voir une équipe un peu plus expérimentée s’améliorer de nous.”

De nombreux joueurs américains de cette Coupe du monde devraient être à leur apogée en 2026. Clive Brunskill/Getty Images

Pendant les neuf premières minutes du match, les États-Unis ont eu l’essentiel de la possession et ont créé, peut-être, la meilleure chance de marquer du match à la troisième minute lorsque Christian Pulisic a été refusé à bout portant par le gardien Andries Noppert.

“Ça fait mal, mec. Ça fait mal”, a déclaré Pulisic à propos de la miss. “Je pensais que j’étais loin du hors-jeu quand c’est arrivé, mais je l’ai quand même frappé et il a fait un bon arrêt. Ça va faire mal pendant un moment.”

Alors que ce manque de pointe a tourmenté les États-Unis tout au long des qualifications et lors des trois premiers matchs, les Pays-Bas ont montré à quoi ressemble une finition clinique.

Il a fallu attendre la 10e minute pour que les Néerlandais fassent une véritable poussée dans le tiers défensif des Américains, mais ils l’ont fait sur une belle séquence de passes qui a vu Denzel Dumfries couper une passe au retardataire Memphis Depay – qui a laissé derrière Adams et était libre dans la surface – pour le premier but.

“Leur première attaque était essentiellement un but et combien de temps lui a-t-il fallu pour générer une attaque ? Nous étions clairement au-dessus, clairement dominants”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter.

“Nous avons eu un bon moment, une occasion de marquer des buts avant que nous n’ayons pas marqué. C’est juste des moments où un joueur est un peu en retrait ici ou là et cela finit au fond du filet. Et quand vous jouez à ce niveau, quand vous jouez de cette haute qualité, c’est ce qui se passe.”

Le but aurait pu sembler être venu contre le cours du jeu, mais c’était exactement le type de moment que l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal espérait mettre en place en restant assis au fond pendant la majeure partie du match.

Le défenseur central néerlandais Virgil van Dijk a déclaré qu’il savait que le milieu de terrain américain était la force de l’équipe et qu’il n’avait délibérément pas appliqué beaucoup de pression sur la ligne de fond américaine afin de rendre les choses plus difficiles pour le milieu de terrain américain de Yunus Musah, Weston McKennie et Adams. .

Les États-Unis ont connu de brillants moments de possession – en particulier de la part de Tim Weah et Sergino Dest – mais ils n’ont pas réussi à générer grand-chose à travers le centre, où Jesus Ferreira a commencé comme attaquant.

Ferreria a déclaré qu’il avait été chargé de descendre plus profondément que les attaquants américains – Josh Sargent (indisponible en raison d’une blessure à la cheville) et Haji Wright – l’ont fait lors de leurs trois premiers matchs pour essayer d’ouvrir de l’espace derrière, mais le plan n’a pas fonctionné et Gio Reyna a été remplacé à la mi-temps à sa place.

Quelques secondes avant la mi-temps, les Néerlandais ont marqué une remise en jeu sur une séquence similaire à la première. Dumfries, encore une fois, a réduit une passe dans la surface et le capitaine Daley Blind a calmement terminé.

Les États-Unis ont obtenu un but chaotique et flou par Wright à la 71e minute, auquel les Néerlandais ont également rapidement répondu de manière systémique.