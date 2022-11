Occasions d’affaires financées par le gouvernement et 3,6 millions de dollars en subventions à venir à Kelowna

Une nouvelle agence fédérale de développement économique ouvrira ses portes à Kelowna.

Le ministre du Développement international, Harjit S. Sajjan, a annoncé l’ouverture officielle des nouveaux bureaux de PacifiCan à Kelowna et Cranbrook lors d’une conférence de presse le 16 novembre.

PacifiCan est la nouvelle agence de développement économique du gouvernement du Canada dédiée à la Colombie-Britannique. Il s’emploie à promouvoir la croissance et la diversification de l’économie de la Colombie-Britannique en renforçant l’innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a déclaré que cette opportunité profitera aux entreprises de Kelowna en créant une plaque tournante pour les entreprises locales.

“Cela leur donne un centre vers lequel se rendre et quelqu’un à qui parler pour pouvoir naviguer dans les programmes de subventions et autres choses du même genre.”

Lors d’un événement de lancement du nouveau service, Sajjan a également annoncé un financement de plus de 6,3 millions de dollars de PacifiCan pour quatre entreprises du sud de l’intérieur. Cela comprend plus de 3,6 millions de dollars pour Pela, une entreprise basée à Kelowna qui réduit les déchets plastiques des produits de consommation.

Sajjan a dit qu’il espère que les opportunités que PacifiCan apporte à Kelowna attireront des entreprises internationales dans la région.

