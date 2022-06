Ocasio-Cortez transforme une bagarre à New York en une bataille nationale démocratique par procuration

« C’est un combat entre deux démocrates : l’un est plus jeune et dynamique et veut faire des changements rapidement », a déclaré l’ancien gouverneur David Paterson, pour qui M. Maloney a travaillé autrefois et qui est resté neutre dans la course. En revanche, a-t-il dit, M. Maloney « émerge maintenant à la direction de la Chambre et pense davantage à l’ensemble du parti et à la façon dont les choses se dérouleront en novembre de cette année ».

Le combat se déroulera dans le 17e district de New York, qui, sous de nouvelles frontières, comprend des parties du riche comté de Westchester, à l’extérieur de New York, et des hameaux conservateurs de la vallée de l’Hudson. Le district a récemment été redessiné dans le cadre d’un combat de redécoupage qui a laissé certains démocrates en colère contre M. Maloney. Cela a également rendu le 17e arrondissement plus compétitif – augmentant les enjeux d’un combat primaire qui pourrait tourner sur lequel les électeurs candidats pensent pouvoir occuper le siège. Mike Lawler, membre de l’Assemblée de l’État, devrait être le favori républicain à la primaire le 23 août.