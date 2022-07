Ocasio-Cortez navigue dans les attentes qui accompagnent la célébrité

NEW YORK (AP) – La représentante Alexandria Ocasio-Cortez était presque cachée de la rue alors qu’elle se tenait derrière un bâtiment quelconque dans le Queens qu’une organisation locale à but non lucratif achète avec de l’argent fédéral. Mais les gens l’ont quand même repérée, remontant lentement le trottoir et formant une petite ligne pour prendre une photo avec elle.

La députée de New York a conclu sa visite, a fait une brève interview avec une équipe de télévision en langue bengali et a posé pour des photos avec les personnes qui planaient à proximité.

Pour la plupart des membres du Congrès, de tels déplacements dans le district sont une routine, une occasion de se connecter avec les électeurs à la maison et de leur rappeler l’impact tangible de leur travail sur Capitol Hill, comme les 2 millions de dollars Ocasio-Cortez ont aidé l’association à but non lucratif du Queens à sécuriser comme partie d’une facture de dépenses pangouvernementale de 1,5 billion de dollars. Mais pour Ocasio-Cortez, l’une des voix progressistes les plus en vue de la politique américaine, ces visites revêtent une importance supplémentaire.

Il y a quatre ans, Ocasio-Cortez est devenue célèbre lorsqu’elle a renversé l’un des démocrates les plus puissants du Congrès avec un message selon lequel il était plus concentré sur ses ambitions politiques à Washington que les électeurs de la classe ouvrière qu’il représentait à New York. Alors qu’elle cherche un troisième mandat cette année et navigue dans les implications d’être une célébrité à part entière, elle est déterminée à éviter toute suggestion selon laquelle elle perd le contact avec ses électeurs.

“C’est toujours une préoccupation que ce soit une perception”, a déclaré Ocasio-Cortez dans une interview.

« Je n’ai jamais eu le moindre contrôle sur le fait que ce genre de phénomène a commencé au moment où j’ai été élue », a-t-elle poursuivi. “En fait, c’est pourquoi il est vraiment important pour moi de continuer à être ici dans la communauté.”

L’intensité de l’intérêt pour Ocasio-Cortez – et la croyance parfois erronée qu’elle peut résoudre n’importe quel problème – est mise en évidence lors de ses visites dans le district.

Une mairie de mars dans le Bronx a attiré des gens comme Daron Jones, un jeune de 21 ans qui faisait la queue pour prendre une photo avec Ocasio-Cortez. Il ne vit pas dans le quartier – ni même à New York. Il a conduit environ une heure depuis Hoboken, dans le New Jersey, pour voir Ocasio-Cortez après avoir regardé “Knock Down The House”, un documentaire de Netflix relatant sa campagne de 2018 contre le représentant de l’époque. Joe Crowley.

“Je savais qu’elle était grande”, a-t-il déclaré. “Cela m’inspire à quel point elle est une personne ordinaire. Elle est juste là pour essayer d’aider la communauté.

Alors qu’elle parcourait un diaporama de projets du gouvernement américain local et de crédits d’impôt nouvellement disponibles en vertu des lois de lutte contre la pandémie de l’année dernière, il était difficile de manquer les jeunes du public levant leur téléphone pour prendre des photos d’elle ou des gardes de sécurité postés près d’elle. à l’avant de la salle.

Nancy Johnson, qui vivait dans le quartier, a assisté à l’événement en espérant qu’Ocasio-Cortez pourrait intervenir dans un différend avec son conseil de copropriété concernant des pannes d’ascenseur et d’autres plaintes. La membre du Congrès a exprimé sa sympathie pour le défi et a déclaré qu’elle était consciente du problème. Mais, notant que le conseil de copropriété était une entité privée, elle a déclaré que son bureau ne pouvait que la conseiller, ainsi que les autres résidents, sur leurs options.

“J’ai été très impressionné par elle et ce qu’elle fait”, a déclaré Johnson, mais “juste un peu déçu qu’elle ne puisse pas nous aider ou même répondre.”

Des attentes aussi élevées de la part d’Ocasio-Cortez, 32 ans, rappellent à quel point la célébrité est à la fois un atout et un handicap pour la députée.

Avec 13 millions d’abonnés rien que sur Twitter, une seule publication d’Ocasio-Cortez sur les réseaux sociaux peut attirer le type d’attention dont de nombreux politiciens chevronnés ne peuvent que rêver.

Elle a collecté des sommes massives d’argent de campagne auprès de donateurs principalement de petits dollars qu’elle distribue aux candidats qui partagent sa vision du monde progressiste. Son comité d’action politique à la tête a donné au moins 207 500 $ à d’autres comités de campagne depuis le début de 2021, selon les données des élections fédérales.

Mais ses tentatives d’utiliser sa plateforme pour attirer l’attention sur des candidats ou des causes qui lui tiennent à cœur aboutissent parfois à des résultats mitigés. Ses choix dans plusieurs primaires du Congrès très médiatisées cette année, de Cleveland au sud du Texas, ont été battus par des candidats plus modérés soutenus par l’establishment démocrate.

Même dans sa ville natale de New York, la candidate à la mairie soutenue par Ocasio-Cortez a été battue par le plus modéré Eric Adams lors d’une primaire démocrate bondée l’année dernière. Les deux ont développé une relation tendue, se disputant sur tout, du budget de la ville et de la police à son choix de mots lorsqu’il décrit certains travailleurs comme «peu qualifiés».

Peut-être le plus mémorable, elle a attiré l’attention en septembre pour avoir porté une robe au Met Gala rempli de célébrités avec les mots “Tax the Rich” gribouillés dans le dos. Alors qu’elle a reçu les éloges de certains pour le message audacieux, elle a également été critiquée par certains qui considéraient qu’il était hypocrite d’assister à l’événement ultra-exclusif rempli de riches et connectés.

Ocasio-Cortez est maintenant à la croisée des chemins.

Alors que les démocrates sont confrontés à des vents contraires pour garder le contrôle de la Chambre après les élections de mi-mandat de cette année, elle est sur le point d’être en minorité pour la première fois. Elle est souvent mentionnée comme candidate potentielle au Sénat – ou même à la présidentielle. Mais elle a opté contre les opportunités de briguer des postes plus élevés, y compris cette année où il y avait des spéculations selon lesquelles elle pourrait défier Chuck Schumer, le démocrate de New York et chef de la majorité au Sénat, lors d’une primaire.

Avec la nécessité de faire appel à la fois aux libéraux de New York et aux électeurs modérés du nord de l’État, les démocrates qui gagnent dans tout l’État sont souvent des centristes, ce qui rendrait difficile pour Ocasio-Cortez de survivre à une primaire si elle recherchait un poste plus élevé.

“En dehors de l’extrême gauche très en ligne, elle n’est pas populaire”, a déclaré Jon Reinish, un stratège politique démocrate à New York. “Elle est considérablement à gauche de la grande majorité des électeurs de New York.”

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle n’avait pas de plan clair pour ce qui allait suivre pour elle.

“C’est une question courante que je reçois et ce n’est même pas une intention d’être méfiant ou dédaigneux. C’est juste – je ne sais vraiment pas », a-t-elle déclaré. “J’essaie vraiment d’évaluer le paysage et de voir comment je peux mieux servir.”

“Personnellement – c’est – je suis déjà bien au-delà de tout ce que j’ai jamais cru possible dans ma vie”, a-t-elle ajouté. “Et donc, je n’ai pas cette envie interne.”

___

L’écrivain de l’Associated Press Nicholas Riccardi à Denver a contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press