OC Luke Getsy prêche la patience alors que les Bears apprennent une nouvelle infraction – Shaw Local

LAKE FOREST – L’infraction est censée être un travail en cours. C’est pourquoi le camp d’entraînement existe. L’ailier serré des Bears Cole Kmet l’a dit sans ambages jeudi.

“Eh bien, je pense que nous devenons plus à l’aise chaque jour”, a déclaré Kmet. “Je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir, si je suis honnête, et ce n’est pas une mauvaise chose. C’est exactement où nous en sommes. Nous avons tout un camp d’entraînement devant nous.

[ 2022 Bears training camp: Offense, defense grades for July 28 ]

Les Bears n’ont tenu que leur deuxième journée d’entraînement jeudi et c’était leur première avec des partisans dans les gradins. Avec un nouveau staff sous la direction de l’entraîneur-chef Matt Eberflus, tout est nouveau pour les joueurs. L’attaque et la défense travaillent sur de nouveaux plans.

Les activités d’équipe organisées et le minicamp visaient à mettre ces systèmes en place. Ces premières pratiques de couple du camp d’entraînement visent à maîtriser ces bases. Les joueurs ne peuvent toujours pas se frapper ou se tacler pendant plusieurs jours, et il n’y a que peu de progrès qu’ils peuvent faire jusque-là.

“Nous avons déjà fait ces installations”, a déclaré Getsy. “Maintenant, c’est la deuxième fois que nous le faisons. En ce moment, nous travaillons sur l’exécution et sur ce que nous voyons et nous nous assurons que nous faisons les bons choix. Nous travaillons nos techniques. Et puis, une fois que vous appuyez sur les pads et que vous commencez à obtenir ces représentants en direct, c’est à ce moment-là que vous commencez à voir l’exécution réelle.

Il y a beaucoup de pièces mobiles dans cette chose en ce moment. L’attaque est nouvelle, avec un système de blocage de course complètement différent de ce que la ligne offensive dirigeait sous l’ancien entraîneur Matt Nagy. Les joueurs de ligne devraient se déplacer latéralement plus fréquemment pour envoyer les porteurs du ballon dans l’espace.

Mais il est difficile d’installer un tel système sans coussinets et sans possibilité de se cogner. Les équipes de la NFL ne peuvent pas avoir d’entraînements entièrement rembourrés avant le septième jour du camp d’entraînement, qui pour les Bears sera lundi.

De plus, le personnel est une cible mouvante. Les Bears continuent de déplacer les joueurs sur la ligne offensive et au receveur large. Le plaqueur récemment signé Riley Reiff a pris quelques représentants au tacle gauche avec l’attaque de la première équipe, partageant le temps avec le choix de repêchage de cinquième ronde recrue Braxton Jones.

Reiff et son collègue agent libre Michael Schofield se fraient un chemin dans la rotation. Getsy aime déjà la façon dont Reiff travaille avec certains des jeunes joueurs de ligne offensifs.

“Riley s’approche d’eux et leur donne un bon conseil:” Hé … quand je vois ça, c’est là que va mon état d’esprit, c’est là que vont mes pieds, c’est là que vont mes mains “”, a déclaré Getsy. “Alors Riley, ce leadership vétéran est essentiel dans n’importe quelle équipe, et nous sommes très heureux de l’avoir à coup sûr.”

Mise à jour de la fréquentation : Le plaqueur offensif Teven Jenkins n’a pas été vu à l’entraînement jeudi. Jenkins avait participé un jour plus tôt mercredi. Les Bears n’ont pas fourni de raison pour laquelle Jenkins n’était pas présent. Eberflus n’était pas disponible pour commenter jeudi.

Le centre de départ Lucas Patrick a subi une blessure apparente pendant l’entraînement et n’est pas revenu. La nature de la blessure n’est pas claire.

Connexion de sécurité : La sécurité du vétéran Eddie Jackson a déclaré que le choix de repêchage de deuxième tour recrue Jaquan Brisker était venu chez lui pour regarder un film ensemble.

Brisker, une sécurité, et son compatriote choix de deuxième ronde Kyler Gordon, un demi de coin, ont déjà vu du temps avec l’attaque de première corde à l’entraînement.

Jackson a déclaré que Brisker posait beaucoup de questions lors de leurs séances de cinéma en tête-à-tête.

“En l’entendant s’entraîner et les petites choses, cela vous montre simplement qu’il va avoir beaucoup de succès dans sa carrière”, a déclaré Jackson. “Il fait attention aux petites choses auxquelles la plupart des gars ne font pas attention.”

Jackson a déclaré que les anciens Bears Kyle Fuller et Danny Trevathan l’avaient aidé de la même manière lorsqu’il était une recrue. Maintenant, Jackson a pris sur lui d’être davantage un leader. Il a estimé qu’il devait le faire après que l’équipe ait perdu tant de leaders vétérans pendant l’intersaison. Trevathan est parti, tout comme Akiem Hicks et Khalil Mack.

Tout à coup, Jackson a l’impression qu’il doit remplir ces chaussures. Il a déclaré que l’entraîneur de la sécurité, Andre Curtis, avait mis Jackson au défi d’assumer un rôle de leadership.

«Coach Dre, il m’a dit: ‘Écoute, bébé, tu es prêt à diriger? Parce que nous sommes prêts à suivre », a déclaré Jackson. “Vous devez diriger de l’avant, faire toutes les bonnes choses même quand personne ne regarde.”