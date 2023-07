OC Creative, basé à DeKalb, acquiert une société de production vidéo – Shaw Local

DeKALB – L’agence de publicité et de design basée à DeKalb, OC Creative, a récemment acquis Pic Two Productions, une société de production vidéo, selon un communiqué de presse.

Doug McWhorter, propriétaire de Pic Two Productions, prévoit de prendre sa retraite et de déménager en Basse-Californie, au Mexique, selon un communiqué de presse.

McWhorter a développé des relations clients remontant à plus de 20 ans, selon le communiqué. Il voulait vendre l’entreprise à quelqu’un qui poursuivrait ses relations avec ses clients. McWhorter voulait également que l’acheteur connaisse la production vidéo.

Brian Oster, président et directeur créatif d’OC Creative, a travaillé pour Nehlsen Communications, société sœur de Pic Two Productions. McWhorter et Oster ont interagi plusieurs fois il y a plus de dix ans.

OC Creative et Pic Two Productions sont similaires dans leur travail client et leurs méthodes commerciales. Les entreprises croient que chaque client et projet est une opportunité de solution créative. OC Creative se réjouit également de collaborer avec Matt Sanchez, nouveau propriétaire de Nehlsen Communications, selon le communiqué.

OC Creative est une agence créative qui fournit des services de branding, de publicité, de conception et de stratégie pour le contenu original, y compris la vidéo, la conception Web et la conception graphique.

Pour information, visitez occreates.com/pic-two.