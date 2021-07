Obtenir une seule note plus élevée dans vos GCSE peut augmenter vos revenus de 200 000 £, selon la recherche

OBTENIR juste une note plus élevée dans vos GCSE peut faire grimper vos revenus de 200 000 £, révèle une nouvelle recherche.

Après avoir étudié 2 millions d’enfants de plus de 15 ans, ils ont découvert que les mathématiques, la triple science et la technologie de conception obtenaient les gains les plus importants, selon l’étude du gouvernement.

Obtenir une seule note de plus dans chacun de vos GCSE fait grimper les revenus de carrière de 200 000 £, selon la recherche Crédit : Alamy

Pour la première fois, un lien a été établi entre les notes que les adolescents obtiennent à leurs examens et les gains à vie.

Ceux qui ont obtenu une note supérieure dans neuf matières pourraient générer un gain supplémentaire de 207 000 £ dans leur carrière, par rapport à leurs homologues.

Recevoir une seule note supplémentaire revient en moyenne à 23 000 £ supplémentaires dans une vie.

Les garçons reçoivent plus d’un coup de pouce que les filles lorsqu’ils augmentent leurs notes, selon la recherche.

Le ministre des Normes scolaires, Nick Gibb, a déclaré hier soir : « On nous apprend dès notre plus jeune âge à bien réussir à l’école pour améliorer nos chances dans la vie, et aujourd’hui, nous voyons des preuves tangibles et solides à l’appui.

« Les GCSE fournissent aux jeunes les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir et ces données montrent à quel point de petites améliorations des notes peuvent avoir un impact global énorme sur la vie des gens. »