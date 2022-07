Obtenir un passeport est plus un cauchemar que vous ne le pensez

Vous vous traînez hors du lit à 5 heures du matin, sautez dans votre voiture ou dans l’autobus et courez jusqu’au bureau des passeports de Service Canada le plus proche, dans l’espoir d’éviter les files d’attente. Vous vous garez dans le parking étrangement plein à 6h30 du matin, vous demandant pourquoi il n’y a pas une place vide en vue. Eh bien, vous avez deux heures d’avance. Vous serez certainement en première ligne, n’est-ce pas ?

Mauvais. Il y a 400 personnes devant vous et tout espoir que vous aviez de recevoir votre passeport s’évanouit.

Alors que le monde s’ouvre et que de nombreux Canadiens demandent le renouvellement de leur passeport, les bureaux des passeports sont inondés. Cela a fait ressortir les parties les plus brutes de l’humanité – le bon, le mauvais et le laid.

Cette semaine, j’ai rejoint la foule à Scarborough Service Canada car ma demande de passeport du début mai n’a jamais été traitée. Un employé m’a dit plus tard qu’ils traitaient toujours les candidatures de mars et que ma candidature n’avait même pas été touchée. Bien que je sois arrivé des heures avant l’ouverture, je me suis retrouvé à l’arrière d’une ligne qui s’est enroulée deux fois autour du bâtiment.

J’ai réalisé que certaines familles avaient campé à l’extérieur à partir de 22 heures la veille. Ces familles, qui étaient en première ligne, ont été obligées d’attendre trois heures après l’ouverture pour entrer dans le bâtiment, car celles voyageant dans les 48 heures étaient prioritaires. Les personnes voyageant après le 28 juillet ont également été informées qu’elles n’arriveraient probablement pas à l’intérieur. Il semble que la seule façon de recevoir votre passeport soit de devenir un voyageur urgent, ce qui ne fait qu’exacerber les retards généralisés.

Quelques heures après l’entrée des voyageurs urgents, une dispute a éclaté entre les deux premières familles en ligne, les accusations de l’une ou l’autre des familles ayant pris de l’avance. Les gens criaient, les enfants pleuraient et d’autres se bouchaient les oreilles pour échapper au chaos. Heureusement, les choses se sont calmées et c’est là que la partie légèrement meilleure a commencé.

Si vous cherchez à vous faire des amis, visitez le bureau des passeports et nouez des liens avec d’autres personnes dans les tranchées pour leur dire à quel point vous détestez Service Canada. “Obtenir le passeport a été pénible… mais j’ai rencontré beaucoup de gens et j’ai parlé de beaucoup de choses en cours de route”, explique Ryan Mastay.

Quoi qu’il en soit, la possibilité de socialisation ne compense pas la désorganisation du gouvernement. « Nous sommes tous Canadiens et nous devrions tous avoir droit à un passeport sans avoir à faire la queue aussi longtemps », déclare Lisa Delaney, une cadre qui doit voyager à court préavis.

Il est clair que les bureaux des passeports manquent cruellement de personnel – à Scarborough, il n’y avait que quatre employés à l’extérieur pour aider plus de 500 personnes. Avis Shrestha, qui visitait le bureau pour la quatrième fois depuis avril, a déclaré : « Le personnel a fait de son mieux, mais il s’agit pour le gouvernement d’embaucher plus d’employés pour les aider, car ils semblent certainement en avoir besoin.

Ces retards ont amené des Canadiens désespérés à trouver des moyens astucieux de se placer en tête de file. Certains ont réservé des billets de train le lendemain pour Buffalo afin de pouvoir entrer dans la ligne prioritaire de 48 heures. D’autres embauchent des pigistes sur Kijiji pour faire la queue pour eux du jour au lendemain, en payant jusqu’à 100 $ de l’heure.

Les gens sont obligés de se rendre au bureau en personne pour des problèmes qui pourraient facilement être résolus à distance, en raison de processus obsolètes, de files d’attente téléphoniques toujours pleines et de demandes d’état en ligne qui n’obtiennent jamais de réponse. Avec les heures d’ouverture et les emplacements limités de Service Canada, il n’est pas surprenant que les bureaux atteignent leur capacité à 9 h chaque jour.

Après plus de neuf heures d’attente à l’extérieur du bâtiment, on m’a dit de partir et de revenir un autre jour. D’autres ont reçu en cadeau un ticket de parking. Autant que je le redoutais, je savais que je devais retourner à Service Canada — cette fois à 2 heures du matin

