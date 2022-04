Obtenir un diplôme inférieur à l’université britannique pourrait vous coûter cher

Les recherches de l’IFS ont révélé que les hommes et les femmes diplômés d’une université britannique avec un diplôme de deuxième classe inférieur en 2013 gagnaient en moyenne 3 800 £ de moins un an avant impôt, cinq ans plus tard.

Ne pas obtenir une note supérieure à l’université pourrait signifier gagner environ 3 800 £ (4 946 $) de moins par an, selon une nouvelle étude réalisée par un institut de recherche indépendant de premier plan en Grande-Bretagne.

La recherche, publiée mercredi, a révélé que les hommes et les femmes diplômés d’une université britannique avec un diplôme de deuxième classe inférieur (connu sous le nom de 2: 2 au Royaume-Uni) en 2013 gagnaient en moyenne 3 800 £ de moins par an (avant impôt). ) cinq ans plus tard.

C’était par rapport aux étudiants qui avaient obtenu un deuxième diplôme de la classe supérieure (connu sous le nom de 2: 1), qui est considéré comme la note moyenne attribuée à de nombreux étudiants britanniques.

Au Royaume-Uni, un baccalauréat spécialisé de première classe, ou 1: 1, est la classification la plus élevée qu’un étudiant puisse obtenir pour son diplôme. Ceci est ensuite suivi d’un 2: 1, d’un 2: 2 et d’un baccalauréat spécialisé de troisième classe.

La recherche a été produite par l’Institute for Fiscal Studies du Royaume-Uni et commandée par le ministère de l’Éducation du gouvernement. Les principales estimations des revenus étaient fondées sur un échantillon d’environ 470 000 diplômés nés entre les années scolaires 1985/86 et 1987/88, qui avaient commencé un cursus de premier ou de troisième cycle à l’âge de 21 ans (entre 2007 et 2009) et avaient terminé leurs études. diplôme à l’âge de 27 ans (entre 2013 et 2015).

L’IFS a constaté que les femmes diplômées d’un collège britannique avec un diplôme de 1: 1 gagnaient en moyenne 2 200 £ de plus que celles avec un 2: 1, cinq ans plus tard.

Et cet écart de rémunération était encore plus grand entre les hommes diplômés avec les meilleures notes. Les hommes qui ont obtenu un diplôme spécialisé de première classe au Royaume-Uni gagnaient généralement 4 100 £ de plus que ceux qui avaient obtenu un diplôme 2: 1.

De plus, l’IFS a constaté que l’obtention d’au moins un 2: 1 avait un gain beaucoup plus important dans certains des meilleurs collèges du Royaume-Uni. Selon l’étude, les étudiants qui ont obtenu un diplôme 2: 2 dans les universités «les plus sélectives» du Royaume-Uni ont fini par gagner en moyenne 20% de moins à 30 ans que ceux qui ont obtenu un diplôme 2: 1.

L’IFS a désigné les quatre universités les plus sélectives comme Oxford, Cambridge, l’Imperial College de Londres et la London School of Economics. Ces universités font partie d’un groupe de 24 des principaux collèges du Royaume-Uni, connu sous le nom de « Russell Group », similaire à la « Ivy League » aux États-Unis.