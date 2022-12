Obtenir plus de lumière du jour pourrait signifier un meilleur sommeil la nuit

L’étude portait sur des étudiants, mais les résultats pourraient s’appliquer à des personnes d’autres âges, dit de la Iglesia. Par exemple, les jeunes adolescents pourraient également bénéficier d’une plus grande lumière du jour.

“Et les personnes âgées ont du mal avec l’hiver ici, en essayant de sortir du lit, et je pense que cela devrait certainement se traduire à tous les âges.”

Les étudiants portaient des enregistreurs de données automatiques autour de leurs poignets pour mesurer l’activité et l’exposition à la lumière. La lumière extérieure a été définie comme une intensité d’au moins 50 lux. Les chercheurs ont comparé les résultats des quatre saisons, y compris la session d’été à l’université.

Le étudier a été publié en ligne en novembre dans le Journal de recherche pinéale.

S’il semble plus logique qu’un coucher de soleil plus tardif en été signifie une heure de coucher plus tardive, vous n’êtes pas seul.

“Bien que nous ayons une bonne raison de penser que le sommeil changerait de façon saisonnière, nous n’avions aucune prédiction claire sur la direction dans laquelle il changerait”, explique de la Iglesia. “Et en fait, la prédiction que nous avions était complètement fausse.”

Les élèves se sont endormis 35 minutes plus tard et se sont réveillés 27 minutes plus tard que les élèves pendant les jours d’école d’été.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence significative dans la durée du sommeil selon la saison. Mais les élèves utilisaient une alarme pour se réveiller environ 10 % plus souvent en automne et en hiver qu’au printemps et en été.