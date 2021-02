Un matin de cette semaine, alors que je conduisais 90 minutes sur une autoroute, devant des champs couverts de gel et des clochers d’église d’un blanc éclatant, j’ai finalement pleuré. J’étais sur le point de me faire vacciner, et après près d’un an d’émotions, elles se sont soudainement déversées.

Je me suis qualifié pour le vaccin dans le Missouri Phase 1B-Niveau 2 parce que j’ai la maladie de Crohn, une maladie auto-immune qui affecte le tractus intestinal, ainsi que le psoriasis et l’arthrite psoriasique – des conditions gérées grâce à un calendrier de médicaments rigide qui supprime le système immunitaire, laissant les gens comme moi particulièrement vulnérables aux maladies graves de Covid-19.

Le virus s’est senti inéluctable, comme il l’a fait pour tant de gens. Au travail, en tant que rédacteur au New York Times, je lis histoire après histoire sur la perte de vies humaines et j’essaie de trouver des mots pour aider les lecteurs à comprendre et à gérer le bilan de la pandémie. À la maison, le virus a mis à nu mes propres problèmes de santé. J’ai déménagé à Kansas City, Missouri, de New York en juin, après 100 jours seul dans mon appartement, pour être plus proche de ma famille au cas où je serais infecté.

Chaque pas à l’extérieur de mon appartement a été ressenti comme un risque calculé.

Conduisant vers l’est sur la I-50 en direction du Missouri State Fairgrounds à Sedalia, j’ai senti toutes les émotions de l’année éclater. Serait-ce ce à quoi ressemble l’espoir?