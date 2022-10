Obtenir des oméga-3 à partir de plantes peut aider les patients souffrant d’insuffisance cardiaque

25 octobre 2022 — Inclure plus d’aliments riches en oméga-3 appelé acide alpha-linolénique (ALA) pourrait aider les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, selon une nouvelle étude.

L’ALA est un acide gras oméga-3 que l’on trouve principalement dans les plantes. Des taux sanguins plus élevés d’ALA étaient liés à moins de décès et à moins de premiers voyages à l’hôpital pour insuffisance cardiaque par rapport aux taux inférieurs de l’étude, Publié dans la Journal de l’American College of Cardiology. Certaines des meilleures sources d’oméga-3 d’origine végétale comprennent le lin, qui peut être acheté sous forme de graines ou d’huile et se trouve souvent dans les céréales, les produits de boulangerie et d’autres produits. Les graines de chia, les graines de citrouille, les noix, les aliments à base de soja, l’huile de canola, les algues, l’edamame et les haricots rouges sont également de bonnes sources.

“La découverte la plus frappante pour nous est la nette différence entre les patients des 25 % inférieurs – les niveaux d’ALA les plus bas – par rapport aux 75 % restants”, déclare Aleix Sala-Vila, PHD, de l’Institut de recherche médicale de l’Hospital del Mar. à Barcelone, Espagne.

Les chercheurs ont étudié des échantillons de sang de 905 patients souffrant d’insuffisance cardiaque. L’âge moyen était de 67 ans, et environ un tiers étaient des femmes. Après un suivi d’environ 2 ans, 140 personnes sont décédées de toute cause, 85 sont décédées de maladies cardiovasculaires et 141 personnes ont été hospitalisées pour la première fois pour insuffisance cardiaque.