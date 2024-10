Obtenir des conseils de remise en forme sur les réseaux sociaux peut être dangereux, mais ce n’est pas obligatoire.

Cette histoire fait partie de Second Opinion de CBC Health, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en en cliquant ici .

Des trépieds et des appareils photo sont disséminés entre les poids et les bancs d’un gymnase de Mississauga. Il est courant de trouver des influenceurs du fitness au First Health Club, enregistrant des vidéos d’eux-mêmes en train de pomper du fer pour les publier sur les réseaux sociaux.

Parmi eux se trouve Chelsey Berestecki, 25 ans, une jeune maman qui a commencé à publier du contenu de fitness sur TikTok et Instagram il y a seulement quelques mois, après des années à consommer ce type de contenu alors qu’elle essayait de perdre du poids.

« Quand j’ai eu mon fils en 2017, j’ai pris beaucoup de poids avec la grossesse. Je pesais 260 livres », a-t-elle déclaré. « Au cours des quatre dernières années, j’ai perdu plus de 100 livres. »

« Je regarderais les influenceurs TikTok dans l’industrie du fitness et j’aurais en quelque sorte l’impression que c’est le genre de vie que je veux vivre. »

C’est un sentiment qui, selon elle, la pousse souvent à manger plus sainement et à aller à la salle de sport, même lorsqu’elle ne le souhaite pas.

Quelques mois seulement après qu’elle a commencé à publier, elle compte déjà plus de 8 000 abonnés – et cela ne cesse de croître – sur TikTok.

Même si cela a été positif pour elle, le contenu de fitness en ligne contient souvent des messages négatifs. Les messages peuvent être trompeurs. Dans le pire des cas, ils peuvent causer activement des dommages, que ce soit en encourageant des régimes extrêmes ou en recommandant des exercices qui ne sont pas sans danger pour tout le monde.

Malgré la popularité croissante des influenceurs du fitness, leurs impacts sur la santé n’ont pas été bien étudiés. Des études florissantes commencent désormais à combler les lacunes – et proposent même des solutions.

La viande d’un homme, le poison d’un autre

Une étude récente de la revue Image corporelle nous donne un aperçu préliminaire. Après avoir examiné 200 vidéos de hashtags de fitness populaires sur TikTok, comme #fitness, #gymtok, #fittok, des chercheurs australiens trouvé 60 % des vidéos publiées par des influenceurs du fitness présentaient des informations trompeuses ou préjudiciables.

Les auteurs affirment que la grande majorité des personnes publiant les vidéos manquaient de formation importante sur le sujet sur lequel elles publiaient. La majorité des vidéos perpétuent également des messages négatifs, notamment la sexualisation, l’objectivation (aussi bien pour les hommes que pour les femmes), la honte corporelle et les régimes amaigrissants excessifs.

« La promotion des déficits caloriques en général était une chose assez inquiétante à voir », a déclaré Samantha Pryde, auteur principal de l’étude et doctorante à l’Université Flinders d’Adélaïde, en Australie. Elle dit que de nombreuses vidéos faisaient la promotion de déficits caloriques extrêmes, inférieurs aux recommandations de santé publique, pour perdre du poids.

Une étude récente portant sur 200 TikToks menée par des chercheurs australiens a révélé que 60 % des vidéos publiées par des influenceurs du fitness présentaient des informations trompeuses ou préjudiciables. (Sergey Causelove/Shutterstock)

« Quatre-vingt-quinze pour cent des personnes qui publiaient les vidéos n’avaient pas de références pertinentes en matière de santé, de forme physique ou de nutrition », a-t-elle déclaré.

Les réseaux sociaux permettent aux téléspectateurs de sentir plus facilement qu’ils ont un lien personnel avec l’influenceur. Cette proximité artificielle peut faire en sorte que des déclarations telles que « J’ai fait ça pour perdre du poids » ou « Voici ce que j’ai mangé dans la journée » ressemblent à des conseils persuasifs et personnalisés, explique Pryde.

« C’est presque comme si c’était simplement un autre ami qui leur disait plutôt que quelqu’un au hasard à la télévision ou dans un magazine », a déclaré Pryde.

L’entraîneur personnel et coach d’haltérophilie Jennifer Mulgrew s’enregistre en train de faire de l’exercice pour démontrer la bonne forme à ses clients. Elle dit qu’elle est alarmée par certains des exercices qu’elle voit en ligne. (Turgut Yeter/CBC News)

L’entraîneur personnel Jennifer Mulgrew, qui s’entraîne de l’autre côté du gymnase de Mississauga, comprend à quel point les conseils personnalisés peuvent être puissants. Elle a installé un trépied de l’autre côté du gymnase, pour enregistrer également ses exercices ; ne pas publier sur les réseaux sociaux, mais à envoyer aux clients comme références pour une forme appropriée. Elle dit qu’elle grimace lorsqu’elle voit certains exercices mis en ligne.

« Je peux juste voir une blessure au dos ou une blessure à l’épaule », a-t-elle déclaré.

De nombreux influenceurs n’ont pas fait leurs devoirs et n’ont pas découvert les différents groupes musculaires et la façon dont ils travaillent ensemble, dit Mulgrew. « Ils voulaient en quelque sorte publier un tas d’exercices sur TikTok, ou devenir viraux et se faire un grand nom. »

Mais Mulgrew admet qu’elle parcourt toujours régulièrement les hashtags de fitness. Elle y voit des qualités rédemptrices.

« La seule chose que j’aime dans le monde des influenceurs », a-t-elle déclaré, « c’est d’inciter de plus en plus de gens à adopter un mode de vie sain. »

Problèmes d’image corporelle

L’étude australienne est la première à s’intéresser à la crédibilité des influenceurs fitness, ou au contenu qu’ils publient sur TikTok. Mais de nombreuses recherches portent sur l’impact des médias sociaux sur une image corporelle saine.

Un Etude 2023 qui a examiné un échantillon de plus de 21 000 jeunes d’Australie, du Canada, du Chili, du Mexique, du Royaume-Uni et des États-Unis, a révélé que plus de temps passé sur les réseaux sociaux était associé à un risque plus élevé d’insatisfaction corporelle.

« Les résultats de notre étude ne surprennent pas beaucoup de gens. » a déclaré Karen Hock, auteur principal de l’étude et doctorante à l’École des sciences de la santé publique de l’Université de Waterloo.

« Si vous voyez des articles en ligne sur la fitspiration », a-t-elle déclaré, « et si vous n’êtes pas musclé, comme les images que vous voyez, [that’s] été associée à l’insatisfaction corporelle parce que vous ne répondez pas aux normes idéales que vous voyez en ligne.

Elle souhaite en savoir plus sur la manière dont les plateformes de médias sociaux sélectionnent les vidéos qu’elles montrent aux utilisateurs, en particulier lorsque le contenu est proposé sans que l’utilisateur ne le recherche ni même ne clique dessus.

« Il faut mener davantage de recherches sur les algorithmes des médias sociaux eux-mêmes, car ces algorithmes pourraient renforcer les préoccupations en matière d’image corporelle. »

REGARDER | Comment les réseaux sociaux impactent l’image corporelle des adolescents : L’impact des réseaux sociaux sur l’image corporelle des adolescents De la modification de leur visage sur des applications à la chirurgie plastique, les médias sociaux alimentent un mouvement parmi les adolescents visant à changer leur apparence pour répondre à des normes de beauté irréalistes.

Influencer les influenceurs

Mais il pourrait être possible d’encourager les influenceurs à créer du contenu moins nocif.

Il existe des données qui suggèrent comment cela pourrait fonctionner. Une équipe de la Harvard TH Chan School of Public Health a mené une expérience l’année dernière : elle a formé un groupe d’influenceurs aux meilleures pratiques pour promouvoir des informations factuelles sur la santé mentale, partager des idées numériques, organiser des sessions de formation virtuelles et même en inviter certains à une réunion d’information. personne à Boston.

Ils ont ensuite suivi, pendant environ un mois, l’évolution du contenu des vidéos, en comparant les influenceurs formés à un groupe témoin d’influenceurs n’ayant pas reçu la même formation. Ils ont constaté que ceux qui ont participé à la formation étaient beaucoup plus susceptibles de présenter un contenu fondé sur des preuves.

« Nous savons que nous avons la capacité d’influencer les influenceurs », a déclaré Matt Motta, l’auteur principal d’une étude. étude en fonction des résultats.

Les chercheurs affirment que nous pouvons encourager les influenceurs du fitness à promouvoir des informations sur la santé fondées sur des preuves sur leurs sites. (Turgut Yeter/CBC News)

« Nous prenons des preuves scientifiques et les communiquons aux gens en leur disant que nous savons que vous n’avez pas l’intention de désinformer », a déclaré Motta, qui est également professeur à la School of Public Health de l’Université de Boston.

« Nous avons trouvé que les créateurs étaient des partenaires très volontaires. »

Motta pense que ce modèle peut être exporté dans le domaine de l’alimentation et de l’exercice. Malgré des défis uniques, comme le soutien d’entreprises qui vendent des produits comme des pilules amaigrissantes, Motta est optimiste quant à l’impact potentiel.

« C’est un problème qui peut être résolu », a-t-il déclaré.

« Cela nécessite simplement l’adhésion de tous ces partenaires. »

D’autres efforts sont en cours pour promouvoir des informations sanitaires fondées sur des données probantes sur les réseaux sociaux. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé et TikTok ont ​​annoncé le mois dernier une collaboration d’un an pour promouvoir un contenu sur la santé fondé sur des données probantes et aider les créateurs à accéder à des programmes de formation.

Pour les consommateurs de contenu, les experts affirment que la modération et le scepticisme sont essentiels pour parcourir le contenu de fitness.

« Nous passons beaucoup de temps à obtenir des informations sur la santé, l’alimentation et la forme physique sur les réseaux sociaux et cela en soi n’est pas un problème », a déclaré Pryde, l’auteur de l’analyse du contenu de TikTok.

« Lorsque vous recherchez ces informations, vous devez trouver des sources crédibles. »

Même les influenceurs du fitness eux-mêmes, comme Berestecki, adoptent cette approche.

« Je prends tout avec des pincettes. »