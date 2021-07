Obtenir cinq de ces symptômes peut prédire si vous aurez longtemps Covid, découvrent les docs

VOS premiers symptômes peuvent indiquer si vous serez en proie à un long Covid, ont découvert les médecins.

C’est une autre étape vers la découverte des patients les plus à risque de devenir des « long-courriers ».

Vos symptômes de Covid pendant l’infection peuvent donner des indices pour savoir si vous y resterez pendant des mois Crédit : Alamy

Des scientifiques dirigés par l’Université de Birmingham ont examiné jusqu’à présent les données de diverses études sur le long Covid.

Les experts ont déclaré que les personnes présentant cinq symptômes ou plus au cours de leur première semaine d’infection à coronavirus étaient plus susceptibles d’avoir un long Covid dans les mois qui ont suivi, quel que soit leur âge ou leur sexe.

Les symptômes les plus courants de l’infection à coronavirus sont :

Fièvre

Frissons ou frissons

Toux persistante

Perte ou changement d’odeur/goût

Mal de crâne

Fatigue

Gorge irritée

Essoufflement

Douleurs à la poitrine

Douleurs musculaires

Voix rauque

La diarrhée

Sauter des repas/perte d’appétit

Douleurs abdominales

Nez qui coule

éternuements

Confusion

Démangeaison de la peau

Changements dans la bouche ou la langue, tels que les ulcères

Doigts ou orteils rouges et douloureux

Les symptômes les plus courants indicatifs d’un long Covid n’ont pas été pris en compte par l’analyse.

Mais une étude incluse a révélé que l’essoufflement et les douleurs thoraciques étaient fortement liés à la maladie.

Les personnes plus âgées, les femmes, admises à l’hôpital ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents, en particulier d’asthme, semblent également être plus à risque.

Les personnes infectées par le coronavirus peuvent présenter de zéro à plusieurs symptômes.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

De nombreuses équipes de recherche classent cinq symptômes ou plus pendant la maladie à coronavirus comme un « cas grave ».

Par conséquent, cette étude suggère que la gravité de l’infection est un indicateur de long Covid.

Cependant, il a été prévenu d’innombrables fois que les personnes atteintes d’une maladie plus bénigne – avec relativement peu ou pas de symptômes – sont tout aussi à risque.

Certains experts ont suggéré que le long Covid pourrait être pire chez les patients qui présentaient des symptômes légers ou inexistants, que chez les personnes qui sont allées à l’hôpital.

Le Dr Olalekan Lee Aiyegbusi, auteur principal de l’étude, a déclaré: «Il existe des preuves que l’impact du Covid-19 aigu sur les patients, quelle que soit la gravité, s’étend au-delà de l’hospitalisation dans les cas les plus graves, à une altération continue de la qualité de vie, de la santé mentale et les problèmes d’emploi.

L’ONS a estimé qu’une personne sur sept présente des symptômes 12 semaines après un résultat de test positif.

La revue publiée par le Journal of the Royal Society of Medicine a également mis en évidence les principaux symptômes.

Les dix premiers étaient la fatigue, l’essoufflement, les douleurs musculaires, la toux, les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs thoraciques, l’odeur altérée, la diarrhée et le goût altéré.

Cela concorde avec d’autres recherches similaires, y compris un article publié hier qui répertorie plus de 200 symptômes chez les long-courriers.

Des chercheurs de Birmingham ont identifié deux principaux groupes de symptômes de long Covid. Le premier est celui composé exclusivement de fatigue, de maux de tête et de troubles des voies respiratoires supérieures.

Le second identifiait les personnes présentant des troubles multisystémiques, notamment une fièvre persistante et des symptômes gastro-entérologiques (estomac et digestifs).

Auparavant, il a été suggéré depuis longtemps que Covid est un ensemble de quatre syndromes différents.

Le Dr Shamil Haroon, co-investigateur principal de l’étude, a déclaré: « Ni les mécanismes biologiques ou immunologiques du long Covid, ni la raison pour laquelle certaines personnes sont plus sensibles à ces effets, ne sont encore clairs. »

Elle a dit que cela limite les options de traitement.

Les chercheurs suggèrent qu’à plus long terme, les patients atteints de COVID long pourraient avoir une trajectoire similaire à celle des patients atteints du SRAS ou du MERS – d’autres coronavirus humains.

Ils ont souligné une analyse montrant que six mois après la sortie de l’hôpital, environ 25% des patients hospitalisés pour le SRAS et le MERS présentaient une fonction pulmonaire et une capacité d’exercice réduites.

La co-chercheuse principale de l’étude, Melanie Calvert, a déclaré: « Il existe un besoin urgent de modèles de soins meilleurs et plus intégrés pour soutenir et gérer les patients atteints de COVID long afin d’améliorer les résultats cliniques. »