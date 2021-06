Obtenez-vous un Pixel 5 à prix réduit cette semaine

En ce moment sur le site Web de Best Buy, vous pouvez vous procurer un Pixel 5 pour seulement 429 $, en baisse par rapport à son prix habituel de 699 $. Oui, Google n’a pas encore remis cet appareil et un nouveau Pixel 5 vous coûtera toujours 699 $. C’est assez sauvage.

Il s’agit d’une variante Verizon du Pixel 5, conçue pour tirer parti du réseau 5G de Big Red. En dehors de cela, ce sont toutes les mêmes spécifications, y compris 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, le processeur Snapdragon 765G et la possibilité de passer directement à la version bêta d’Android 12. Honnêtement, la version bêta est tellement amusante, ça vaut le prix là-bas.

Si vous voulez vous-même un nouveau* Pixel (*nouveau pour vous, c’est-à-dire), suivez le lien ci-dessous.