8. La rivalité fraternelle était tout aussi réelle hors écran qu’elle l’était à l’écran pour Ashley et Lucas … du moins au début. « Nous n’étions pas proches. Nous n’étions pas de bons amis … nous nous détestions », a admis Ashley lors d’une vidéo qu’elle a enregistrée avec Lucas pour sa chaîne YouTube. Lucas a ajouté que le couple « n’était pas parti du bon pied » quand ils ont commencé à tourner le premier film, mais sont finalement devenus des amis proches. Que c’est fabuleux!

9. Dans une interview avec Buzzfeed, Lucas a révélé qu’il avait fait pression pour que la sexualité de Ryan soit explorée dès le début. « Après avoir lu le script, la première chose que j’ai dite [Kenny Ortega] était, ‘OK, Kenny, Ryan est gay, non? Je sais que c’est Disney Channel donc je ne vais pas vraiment être gay, mais je veux dire, oui, non? Et il est comme: ‘Eh bien, pensez-y de cette façon: vous avez l’opportunité de jouer un personnage qui est jeune, il aime le théâtre, c’est un artiste et allons-y de ce point de vue’ « , a expliqué Lucas. » Il a parlé. pour moi à propos de sa propre vie et il m’a dit: « Je me vois beaucoup en Ryan. Ouais, je savais que j’étais gay au lycée, mais je ne l’ai dit à personne. Il s’agissait de le rendre réel. «