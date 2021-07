Obtenez votre premier mois de streaming pour seulement 10 $

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nous sommes tous passés par là : vous cherchez à rompre avec cette habitude coûteuse de la télévision par câble ou par satellite, mais vous ne voulez pas abandonner les émissions et les sports que vous aimez. Garçon, avons-nous de bonnes nouvelles pour vous : grâce à l’offre exceptionnelle qui se passe actuellement sur Sling TV, vous pouvez essayer cette alternative par câble de diffuser toutes vos chaînes préférées pour seulement 10 $ pendant 30 jours complets.

L’offre, qui est actuellement disponible pour les nouveaux clients, vous permet de profiter du premier mois de service, normalement 35 $, pour 71 % de rabais sur 23h59 au samedi, 31 juillet. C’est 25 $ de moins que le prix d’origine ! Notez que vous devrez fournir une adresse e-mail et une carte de crédit pour l’obtenir.

Nous avons essayé Sling pendant une année complète et avons constaté que même s’il pouvait parfois avoir des problèmes avec Amazon Fire Stick, il présentait une grande stabilité avec les appareils de streaming qui n’étaient pas des sticks. En bref? C’est un partenaire idéal si vous possédez déjà un appareil Roku, comme le Roku Ultra (86,79 $) (qui, soit dit en passant, est notre appareil de streaming préféré), le cube Amazon Fire TV (119,99 $) ou un autre boîtier de diffusion multimédia similaire. Le style visuel était aussi une belle différence par rapport au format « guide » typique de la télévision.

Vous pouvez choisir entre deux forfaits différents au cours de cette promotion : Sling Orange, qui comprend l’accès aux chaînes sportives et familiales, telles que ESPN et Nick Jr., ou Sling Blue, qui se penche davantage sur les contenus d’actualités et de divertissement (pensez à CNN, Fox News Chaîne sur certains marchés et HGTV).

Vous n’êtes pas disponible pour regarder votre émission ou programme d’information préféré en direct ? Vous pouvez enregistrer jusqu’à 200 heures de contenu via le stockage DVR Plus gratuit (normalement une mise à niveau de 5 $). Après les 30 premiers jours, si vous décidez de continuer à Slinging, vous serez facturé au prix régulier de 35 $ par la suite. Vous ne le ressentez pas ? Allez en ligne pour annuler ou contactez le service client avant le début du deuxième cycle de facturation (ou de tout mois suivant).

Si vous cherchiez une raison pour enfin couper le cordon, c’est peut-être l’affaire que vous attendiez.

