Obtenez votre passeport mobile et embarquez sur le Joliet Taco Trail – Shaw Local

Amateurs de tacos : le Joliet Taco Trail est maintenant ouvert.

Visitez huit des huit taquerias locales sur le sentier et enregistrez vos visites dans un passeport mobile gratuit, selon le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau.

Effectuez tous les enregistrements avant le 31 décembre et revendiquez votre statut de membre fondateur de Joliet Taco Trail.

Soyez l’une des trois premières personnes à terminer le parcours et recevez une carte-cadeau de 25 $ dans l’un des huit restaurants participants.

Le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau et le Joliet City Centre Partnership ont lancé le Joliet Taco Trail, qui est situé dans les quartiers du centre-ville de Joliet et de Collins Street.

Pour plus d’informations sur le Joliet Taco Trail et pour télécharger l’application du corridor patrimonial, visitez JolietTacoTrail.com.

Ces taquerias se trouvent sur le Joliet Taco Trail :

• Puerto Escondido – 509 N. Chicago St.

• Restaurant mexicain El Primo – 457 N. Scott St.

• Café mexicain Sunshine – 406 N. Scott St.

• Le Blue Taco – 79 N. Chicago St.

• Restaurant et salon Vela’s – 226 E. Cass St.

• Supermercado Joliet – 379 E. Cass St.

• Taquerias Atotonilco – 500 E. Cass St.

• Taqueria Los Comales – 510 Collins St.