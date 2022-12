Obtenez vos kiosques pour le salon de la mariée 2023 maintenant – Shaw Local

Réservez votre stand à l’un des salons du mariage les plus importants et les plus complets du nord de l’Illinois ! La foire a lieu de 12 h à 15 h le dimanche 5 février au Northland Mall à Sterling, IL. En plus du salon des vendeurs, il y aura un défilé de mode et des prix de présence. Utilisez ce salon pour augmenter les ventes, présenter des produits, offrir des échantillons, réseauter avec d’autres exposants et recevoir une base de données de suivi pour les prospects. L’espace de stand est limité – inscrivez-vous ci-dessous maintenant!

Pour plus d’informations et pour imprimer le formulaire de réservation de stand, CLIQUEZ ICI.

Merci à nos sponsors :

