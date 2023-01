Obtenez une Xbox Series S remise à neuf pour 235 $ – aujourd’hui seulement

Vous voulez rendre les jeux de nouvelle génération un peu plus abordables ? Ce n’est un secret pour personne que le jeu peut être un passe-temps coûteux, mais si vous avez tenu bon Xbox série S, c’est le moment de l’acheter à petit prix. Woot a disponible pour seulement 235 $. Vous voudrez agir le plus tôt possible, car cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, le 6 janvier, jusqu’à épuisement des stocks. Notons également que Best Buy offre le en ce moment dans le cadre de sa dernière Vente de 3 jours.

La console Xbox Series S entièrement numérique a une empreinte plus petite que la Xbox série X, ce qui vous permet d’économiser de l’espace sur les étagères (tout en abandonnant les disques de jeu emballés pour les téléchargements numériques). Il est livré avec 512 Go de stockage, mais si vous finissez par remplir cet espace, vous pouvez toujours investir dans un . Une autre différence clé est que la série S ne prend pas en charge la vidéo 4K – cependant, elle correspond à la fréquence d’images de 120 ips de la série X, vous devriez donc toujours avoir un mouvement ultra-fluide. Et comme il s’agit d’une console entièrement numérique, c’est une bonne idée de l’associer au Service mensuel Xbox Game Passpour une tonne de contenu que vous pouvez jouer à tout moment.

Ces articles reconditionnés en usine ont été retournés, inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement, promet Microsoft, ce qui les rend aussi proches que possible du “neuf”. De plus, votre achat est accompagné d’une garantie limitée de 90 jours, juste au cas où.

