Obtenez une Xbox Series S pour seulement 189,99 £ le Prime Day

Si vous cherchez à passer à une console de nouvelle génération, c’est le moment idéal pour le faire. Amazon a réduit le prix des modèles remis à neuf de la Xbox Series S, le faisant tomber à seulement 189,99 £.

En regardant l’historique des prix, le coût typique pour une remise à neuf est de 209,99 £, donc cette offre représente une véritable économie de 20 £. Et par rapport au prix total d’un la toute nouvelle Xbox Series S – 249 £ – c’est une option beaucoup plus abordable, sans parler de l’un des prix les plus bas que nous ayons vus d’Amazon pour la console.

Obtenez la Xbox Series S pour 189,99 £ sur Amazon UK

Cette offre remise à neuf fait partie de Vente d’accès anticipé d’Amazon, qui est exclusif aux membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas un, vous pouvez obtenir 30 jours gratuits en inscription sur le site Amazon Prime.

Malheureusement, cette offre Xbox n’est pas disponible auprès d’Amazon aux États-Unis.

Amazon teste minutieusement toutes ses technologies remises à neuf, en utilisant principalement des sociétés tierces pour s’assurer que tout fonctionne correctement avant son expédition, et cela est ensuite vérifié par Microsoft. Ainsi, bien que votre console ne soit pas toute neuve et qu’elle puisse présenter quelques “imperfections esthétiques”, elle fonctionnera toujours parfaitement. Les remises à neuf certifiées sont également couvertes par la garantie d’un an de Microsoft.

La Xbox Series S est une console uniquement numérique qui est plus compacte – elle n’a pas de lecteur de disque. Il peut mettre à l’échelle des graphiques jusqu’à 4K pour votre téléviseur UHD et est livré avec un SSD pour stocker des jeux. Vous pouvez en savoir plus dans notre revue Xbox Series S.

