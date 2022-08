Obtenez une toute nouvelle chaise de bureau pour aussi peu que 100 $ chez Staples

Alors que chaises de jeu font fureur ces jours-ci, je me suis retrouvé prêt à me débarrasser de ma chaise de jeu et à la mettre à niveau vers une chaise de bureau. Oui, vous avez bien entendu, je passe à une chaise de bureau. Pourquoi? Eh bien, tous ceux qui ont une chaise de jeu savent également que beaucoup d’entre eux ne soutiennent pas votre dos autant que vous le pensez, ce qui vous laisse endolori. Et pour cette raison, ce vous aidera (et moi) à trouver une belle chaise pour vous soutenir lorsque vous jouez et travaillez. Et pendant que je passe à une chaise de bureau, il est compréhensible que vous souhaitiez toujours une chaise de jeu vous-même (en particulier pour l’esthétique), afin que vous puissiez toujours les mettre en vente également.

Les prix commencent à 100 $ et augmentent à partir de là. Si vous recherchez une chaise de jeu, Staples en a beaucoup. Cette agrafe est de 100 $ et dispose d’un appui-tête intégré et de coussins moelleux pouvant supporter jusqu’à 275 livres. Vous obtiendrez également ceci pour 150 $, vous économisez 53 %. Celui-ci a une inclinaison de 135 degrés avec la même capacité de 275 livres.

Si vous recherchez des chaises de bureau, il en existe une variété, de la maille à la chaise de direction en cuir et nylon. L’une des chaises de bureau que je regarde est celle-ci à 180 $ (économisez 40 %) en rouge. Cette chaise est conçue pour soutenir votre dos pendant une période prolongée au bureau. Il comprend également un support lombaire réglable et un appui-tête personnalisable.

Une autre bonne option est celle-ci en noir aussi pour 180 $ (économisez 24 %). Cette chaise a un dossier en maille tissée respirante pour vous empêcher de transpirer et le siège rembourré soutiendra vos fesses pendant que vous tapez sur votre ordinateur. Et si vous avez besoin d’un habitué pour vous asseoir autour de votre maison, vous pouvez consulter en gris pour 110 $ (économisez 38 %) ou un pour 388 $.

Pour plus de chaises conçues pour soutenir votre dos, vos hanches et votre cou, consultez aujourd’hui.