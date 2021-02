Obtenez une station de nettoyage Samsung gratuite d’une valeur de 199 £ à l’achat d’un aspirateur Jet 90

La Clean Station est une poubelle d’aspiration compatible avec les Samsung Jet Pet Edition et Pro. Habituellement, cela coûte 199 £, mais pour le moment, vous pouvez en obtenir un gratuitement lorsque vous achetez un aspirateur sans fil compatible sur le site Web de Samsung.

Pour obtenir l’offre, achetez l’édition Jet 90 Pet ou le Jet 90 Pro et la Clean Station sera automatiquement ajoutée à votre panier à la caisse. De plus, achetez maintenant et vous obtiendrez 40 £ de réduction sur l’édition Pet ou 50 £ sur le Pro. C’est une grosse économie.

Nous ne savons pas combien de temps durera l’accord, alors ne traînez pas si vous êtes intéressé.

Les aspirateurs sans sac dominent actuellement le marché, mais ils ne sont pas la meilleure option pour les personnes atteintes du rhume des foins, des allergies aux poils d’animaux, ou celles qui ont une sensibilité à la poussière.

La raison en est que, quelle que soit l’efficacité de leur filtre HEPA, lorsque vous videz l’aspirateur dans votre poubelle de cuisine, vous aurez toujours un visage plein de poussière et vous devrez très probablement faire des efforts pour éliminer des morceaux de peluches du filtre.

Cela laisse les gens qui préfèrent un aspirateur en sac avec moins d’options en ce qui concerne les derniers aspirateurs balais ou portables (bien que la fantastique petite capsule Halo soit une option solide si vous avez une maison plate ou plus petite).

Mais, si vous achetez un aspirateur Samsung compatible, vous pouvez obtenir une Clean Station et transformer votre aspirateur sans sac en un système en sac. La station de nettoyage n’a besoin d’être vidée que tous les mois environ (en fonction de la fréquence à laquelle vous l’utilisez) et, comme elle est dotée d’une aspiration, retire la poussière du filtre de l’aspirateur. C’est beaucoup plus efficace que de simplement le jeter dans la poubelle. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de nettoyer manuellement le filtre.

Les options d’aspirateur sont le Jet 90 Pet, qui est réduit de 549 £ à 509 £, ou le Jet 90 Pro, qui est réduit à 549 £, à partir de 599 £.

La différence entre les deux est que le Pro est livré avec une tête de vadrouille rotative. Nous pensons que c'est la vadrouille pour aspirateur la plus efficace que nous ayons testée. C'est en fait plus efficace que de nettoyer à la main, ce qui n'est généralement pas le cas pour ce type d'accessoires.







Le Jet 90 de Samsung est l’un des meilleurs aspirateurs que nous ayons testés. Il est léger (2,8 kg), puissant et dispose d’une batterie amovible. Il est également livré avec une multitude d’accessoires, y compris une baguette télescopique et un joint qui vous permet de plier la tête de nettoyage à 90 degrés pour aspirer le haut des étagères et des armoires.

Pour obtenir un peu plus de détails, vous pouvez consulter notre examen du Jet 90. Vous pouvez également voir ce que nous avons pensé de la Clean Station.

Si vous possédez déjà un aspirateur compatible, vous pouvez acheter la Clean Station séparément de Samsung, pour 199 £.

Intéressé par plus d’options d’aspirateur? Jetez un œil à notre liste des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.