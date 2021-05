Obtenez une réduction exclusive UrbanStem dès maintenant

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il ne vous reste que quelques jours avant la fête des mères 2021 (c’est le 9 mai FYI) et si vous êtes toujours à la recherche d’un cadeau de dernière minute, vous avez de la chance. UrbanStems offre une remise importante sur ses fleurs préférées des fans exclusivement pour les lecteurs de USA Today et Review, ce qui en fait un excellent moyen d’égayer la journée des mères avec un bouquet de fleurs luxuriantes et colorées.

Pour un prix limité, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur tout le site avec le code promo USATODAY20 ajouté à la caisse. (Notez que ce code n’est pas valide sur les abonnements.)

Lorsque nous avons testé ce service de livraison de fleurs, la rédactrice en chef du commerce de Review, Kate Ellsworth, n’a eu que des éloges pour ses «fleurs magnifiques et luxuriantes». Elle nous a également dit que le bouquet qu’elle a reçu était «tout aussi gros qu’il était sur le site», ce qui n’est pas souvent vu dans les services de livraison de fleurs en ligne.

UrbanStems s’approvisionne en bourgeons auprès d’agriculteurs locaux et les assemble en interne, ce qui signifie que vos compositions florales seront livrées pré-arrangées sous forme de boutons, emballées dans une boîte en carton, de sorte qu’elles auront peut-être besoin d’un jour ou deux pour fleurir pleinement.

Un excellent choix de la collection du site est ce bouquet de Vérone, qui est passé de 68 $ à 54,40 $ avec le code promo USATODAY20, vous économisant 13,60 $. Cette jolie collection est remplie de roses à la fois rose clair et rose foncé, avec des baies d’hypericum parsemées entre les deux. (Vous pouvez également ajouter un vase en verre, à l’origine 12 $, pour 9,60 $, ou un vase en céramique, une fois 30 $, pour 24 $, si vous voulez emporter votre cadeau par-dessus.)

Une autre option étonnante est le bouquet Spring Refresh, qui est livré avec un vase en céramique de charbon de bois galbé. Une fois 160 $, c’est maintenant 128 $ avec notre code de coupon, ce qui vous permet d’économiser 32 $. Conçu en collaboration avec le magazine Vogue, ce style combine des roses, plusieurs types de mamans, de la lavande, des anémones et des pieds d’alouette dans des tons de rose clair, violet et crème. Si votre mère est à la recherche d’une pièce maîtresse accrocheuse à ajouter à sa table, c’est celle-ci.

Il y a aussi une multitude d’autres arrangements à choisir – assurez-vous simplement de recevoir vos commandes d’ici ce vendredi au plus tard, afin que maman soit accueillie avec un bouquet frais cette fête des mères.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.