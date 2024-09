Obtenez une pile de contenu Pathfinder pour seulement 35 $

Pendant que tout le monde est occupé à étudier son nouveau manuel du joueur de Donjons et Dragons à 49,99 $, je serai là, assis sur une grosse pile figurative (c’est numérique) de Pathfinder Deuxième édition contenu qui coûte 15 $ de moins. Pathfinder est notre alternative préférée à D&D, et en ce moment, vous pouvez vous procurer un pack comprenant plus de 50 livres de règles, aventures et autres contenus supplémentaires pour seulement 35 $ sur Humble.