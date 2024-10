Obtenez une photo de la comète Tsuchinshan-ATLAS ce soir avant qu’elle ne disparaisse pendant 80 000 ans – voici comment procéder

La comète Tsuchinshan-ATLAS a ravi ce mois-ci les astronomes, les astronomes et les astrophotographes de l’hémisphère nord (elle n’était auparavant visible que dans l’hémisphère sud). En tant que tel, les médias et les réseaux sociaux ont été inondés de photographies incroyables de l’événement céleste, capturées avec certains des meilleurs appareils photo d’astrophotographie et même avec des smartphones.

Cependant, le temps presse si vous souhaitez prendre votre propre photo de la comète qui BBC Ciel la nuit Magazine appelée : « plus brillante et plus belle que la comète NEOWISE » – qui Le monde de l’appareil photo numérique a fait l’objet d’un rapport en 2021. Et c’est parce que Tsuchinshan-ATLAS ne réapparaîtra pas avant 80 000 ans. Je me demande quel genre d’appareils photo Nikon, Canon et Sony vont produire alors ?!

Quand peut-on voir la comète Tsuchinshan-ATLAS ?

La comète est sans doute le point culminant de événements d’astrophotographie en octobre . Un rapport de Espace.com a expliqué qu’elle serait à son apogée le 12 octobre, lorsqu’elle passera au plus près de la Terre, et qu’elle devrait être à son meilleur jusqu’au 26 octobre, déclarant : « D’ici là, la comète sera le plus grand objet visible du système solaire et le plus proche de la Terre au-delà de la Lune.

Si vous espérez photographier l’objet céleste avec votre appareil photo ou – comme certains l’ont fait – avec le meilleur téléphone avec appareil photo, vous augmenterez vos chances de capturer un « gardien » si vous visitez un Lieu international du ciel sombrela visibilité de la comète n’est donc pas affectée par la pollution lumineuse.

Le 12 octobre, Space.com a rapporté que la comète était visible environ 45 minutes après le coucher du soleil, à six degrés au-dessus de l’horizon au sud-ouest. Il ajoute : « au cours de la semaine, l’altitude de la comète au-dessus de l’horizon augmentera d’environ 3 degrés par nuit ; chaque soir, elle se couchera environ 16 minutes plus tard ».

À en juger par cela, ce soir, vous pouvez vous attendre à ce que la comète apparaisse environ 1 heure et 49 minutes après le coucher du soleil, à 18 degrés au-dessus de l’horizon.

Comment photographier une comète

Le meilleur trépied est une nécessité absolue pour capturer de l’astrophotographie. L’astuce pour capturer une comète est de laisser entrer autant de lumière que possible dans l’appareil photo, sans sélectionner une exposition si longue que cela entraînera la traînée de la comète. Commencez par ouvrir grand l’ouverture de votre objectif. Idéalement, vous souhaiterez photographier avec une optique f/2,8 ou plus rapide.

Vous souhaiterez utiliser l’ISO le plus bas possible pour conserver une qualité d’image maximale. Cela signifie déterminer la vitesse d’obturation optimale avant que la comète ne traîne. Les expositions de cinq à dix secondes sont les plus courantes, mais vous devrez expérimenter pour trouver ce que vous pouvez faire. Ne vous inquiétez pas si votre ISO augmente. Les appareils photo modernes offrent une qualité de plus en plus grande à des sensibilités ISO élevées, tandis que bon nombre des meilleurs logiciels de retouche photo disposent de capacités de réduction du bruit qui ont redéfini la prise de vue en basse lumière. Il est toujours préférable de sélectionner une sensibilité ISO plus élevée avec un peu plus de bruit plutôt que de se retrouver avec une image floue.

Je recommanderais également d’utiliser un déclencheur à distance afin qu’une pression physique sur le déclencheur ne provoque pas de bougé de l’appareil photo. Si vous ne disposez pas de déclencheur à distance, vous pouvez régler un retardateur ou, mieux encore, utiliser le mode de retard d’exposition (c’est-à-dire le mode retardateur), si votre appareil photo en est équipé.

En matière de composition, vous pourriez être tenté d’opter pour un objectif ultra grand angle, un pilier pour la plupart des astrophotographes. Mais comme la comète sera très petite dans le ciel, il vaut mieux opter pour un téléobjectif afin que l’objet céleste ne soit pas diminué à cause de la distorsion en barillet. Un 85 mm f/1,8 ou un 70-200 mm f/2,8 offrira une portée décente et une ouverture rapide, mais si vous avez la chance d’avoir un 300 mm f/2,8, cela fonctionnera très bien aussi.

Même ainsi, la comète sera relativement très petite par rapport au reste du cadre, vous souhaiterez donc cadrer l’intérêt du premier plan pour pimenter votre composition. Une montagne ou une structure ancienne serait parfaite. Surtout si vous pouvez cadrer la comète directement au-dessus, comme Instagrammer @herry.with.an.e géré, avec l’excellent exemple ci-dessus.

Si vous êtes intéressé par l’astrophotographie, vous pourriez être intéressé par les meilleurs supports de caméra de suivi d’étoiles pour l’astrophotographie ou par les meilleurs télescopes pour l’astrophotographie.