Obtenez une offre sur un chargeur Anker et dites adieu à cette icône de batterie rouge mourante

Il existe une vérité universelle à propos des appareils électroniques : ils ne fonctionneront pas éternellement. Que vous utilisiez un téléphone portable, une montre intelligente, un ordinateur portable, une tablette, une liseuse ou tout autre appareil, vous devrez le garder chargé. Ainsi, pendant que les Amazon Big Deal Days se déroulent, vous souhaiterez peut-être faire le plein d’outils de chargement.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Fabricant d’électronique Anker fabrique des chargeurs, des banques d’alimentation, des câbles de chargement et bien plus encore, et de nombreux produits sont désormais en vente dans le cadre de l’événement Amazon.

Tu peux faites défiler les produits de recharge ici pour vérifier ce dont vous pourriez avoir besoin. L’une des meilleures offres offre 60 % de réduction sur un station de chargement pour l’Oculus Quest 2, ramenant le prix à 40 $ contre 99 $. Il charge un casque Oculus Quest 2 et des contrôleurs Touch en seulement 2,5 heures.

Un autre accord propose un Câble Anker 765 USB C vers USB C de 6 pieds qui fonctionne avec de nombreux appareils, de la gamme iPhone 15 à l’iPad Pro en passant par les Samsung Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Initialement vendu au prix de 35 dollars, le câble se vend désormais à 15 dollars.

D’autres offres sur les produits Anker incluent un Concentrateur USB-C réduit de 60 $ à 35 $, et un chargeur magnétique sans fil réduit à 38 $ au lieu de 60 $.