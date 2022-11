Obtenez une montre intelligente Fitbit Versa 4 pour seulement 150 $

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Des vêtements comme montres intelligentes et trackers de fitness gagnent en popularité alors que nous sommes de plus en plus nombreux à accorder plus d’attention à la santé et au bien-être. Fitbit vient de lancer le nouveau Fitbit Versa 4 en septembre, avec un look plus mince et plus d’options d’entraînement que son prédécesseur. De nombreux détaillants ont déjà commencé premières ventes du Black Fridayet bien que cette smartwatch économique coûte normalement 230 $, Amazone a réduit le prix de 80 $, ce qui signifie que vous pour la Fitbit Versa 4 pour une durée limitée.

Cette montre intelligente possède une tonne de fonctionnalités intéressantes, notamment le GPS intégré, plus de 40 modes d’exercice, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, les relevés de température, les mesures de santé SpO2 et plus encore. La Versa 4 est également étanche jusqu’à 50 mètres et offre jusqu’à six jours d’autonomie par charge.

Lorsque vous couplez avec votre téléphone, vous pourrez également recevoir des notifications de SMS, de téléphone et d’application directement sur votre poignet. Et Amazon Alexa est intégré, ce qui rend cette smartwatch encore plus pratique. Il prend également en charge Google Wallet, ce qui vous permet de payer facilement en déplacement, ainsi que Google Maps. Cette mise à jour arbore également une nouvelle interface et ramène le bouton latéral physique, qui devraient tous deux améliorer la navigation.

Votre achat comprend également un abonnement Fitbit Premium de six mois pour les nouveaux utilisateurs, qui comprend des jeux et des défis exclusifs pour vous garder motivé, ainsi qu’une vue plus détaillée sur 90 jours de vos mesures de santé. C’est 10 $ par mois (ou 80 $ par an) après la fin de votre abonnement de six mois, mais vous pouvez annuler à tout moment. Ainsi, que vous recherchiez un outil supplémentaire pour vous aider à atteindre vos objectifs ou que vous vouliez donner un super cadeau à quelqu’un que vous aimez en cette saison des fêtes, c’est une bonne affaire.

