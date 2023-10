Obtenez une meilleure vue du jeu avec six offres Prime Day sur les projecteurs portables

Kodak



Amazon Prime Day d’octobre est peut-être en train de toucher à sa fin, mais les grosses affaires sur les meilleurs projecteurs pour regarder le sport se réchauffent. En fait, certaines offres de projecteurs d’extérieur et de projecteurs portables ne font que commencer.

En plus d’acheter un nouveau téléviseur 4K (comme le best-seller Télévision Samsung « The Frame » en vente pour Prime Day), l’une des meilleures façons de regarder la saison 2023 de la NFL est d’utiliser un projecteur. Ils peuvent projeter des images massives jusqu’à 150 pouces de diamètre – et parfois plus.

Les projecteurs sont capables de vous offrir des visuels plus grands que nature lorsqu’ils sont projetés sur un écran ou un mur plat. Certains des meilleurs projecteurs portables alimentés par batterie sont équipés de batteries intégrées, ce qui vous permet de profiter du jeu et du plein air en même temps.

d’Amazon projecteur portable le plus vendu est en vente pour le Prime Day d’octobre 2023.

Meilleurs projecteurs portables rechargeables en 2023

Les projecteurs rechargeables ne sont pas aussi portables que ceux alimentés par batterie, car ils nécessitent une prise de courant. Cependant, ils ont tendance à être plus lumineux avec une meilleure résolution – et beaucoup moins chers. Amazon propose des tarifs Big Deal Days formidables sur nos projecteurs préférés.

Économisez 46 $ sur un best-seller Amazon : Mini projecteur AuKing

Avec environ 26 000 avis clients sur Amazon, il est difficile de ne pas jouer aux favoris avec le Mini projecteur AuKing. Ajoutez à cela le prix réduit et il est facile de comprendre pourquoi tant de critiques ont été impressionnés par ce mini projecteur portable classé 4,3 étoiles.

Vous pouvez obtenir ce projecteur aujourd’hui sur Amazon pour 56 $ (au lieu de 100 $).

Principales caractéristiques du mini projecteur Au King :

Le projecteur 1080p amélioré d’AuKing offre une luminosité de 9 500 lumens.

Ce projecteur présente une image détaillée claire et nette, qui adopte la dernière technologie couleur.

Le grand écran de projet de 200 pouces offre une expérience visuelle immersive et la longue durée de vie de l’ampoule garantit que vous ne manquerez aucune prise de vue ou aucune lecture.

La technologie avancée de réduction du bruit réduit de 80 % le bruit du ventilateur des modèles précédents.

Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent un son cristallin, bien que ce modèle se connecte facilement à des haut-parleurs extérieurs pour une mise à niveau.

Ce projecteur se connecte parfaitement aux smartphones, ordinateurs portables et boîtiers TV, vous assurant ainsi un travail à vie en tant qu’hôte de fête du Super Bowl.

Économisez 20 % le Prime Day : Purshe Mini projecteur Bluetooth

Amazone



Les critiques d’Amazon disent que le produit est classé 4,6 étoiles Purshe Mini projecteur Bluetooth est idéal pour voyager.

Dit un Critique d’Amazon« la qualité de l’image est fantastique. Au début, je craignais que la petite taille du projecteur ne compromette la clarté et la netteté de l’image, mais j’ai été agréablement surpris par la netteté et la clarté de l’image. Elle était également étonnamment lumineuse pour son taille, donc même dans une pièce modérément bien éclairée, l’image était toujours parfaitement visible.

Achetez dès aujourd’hui l’offre Prime Day d’octobre sur ce projecteur, 48 $ (au lieu de 60 $).

Principales caractéristiques du mini projecteur Bluetooth Purshe :

Il est idéal pour les voyages : il est suffisamment petit pour tenir dans un sac à dos ou à emporter.

Il produit une vidéo 1080p avec 9 500 lumens de luminosité.

Ce projecteur obtient 4,6 étoiles sur Amazon.

PS : les critiques vous suggèrent de coupler ce projecteur avec un Clé Amazon Fire TV pour diffuser des émissions, des émissions de télévision en direct et des films.

Image et son améliorés : projecteur sans fil BenQ GS50 1080p



Le projecteur sans fil BenQ GS50 n’est techniquement pas en vente pour les Amazon Prime Big Deal Days, mais il est en vente. Nous détestons nous perdre dans la sémantique lorsque nous parlons d’une offre exceptionnelle sur l’un de nos projecteurs préférés pour regarder du sport (ou quoi que ce soit).

Vous pouvez obtenir ce projecteur sur Amazon pour 749 $ (au lieu de 799 $).

Principales caractéristiques du projecteur sans fil BenQ GS50 :

Ce projecteur est facile à installer.

L’image grande et claire offre une résolution Full HD 1080p, 500 lumens ANSI et HDR10/HLG pour des détails brillants.

Le haut-parleur Bluetooth 2:1 avec basses supplémentaires (deux tweeters médiums et woofer) offre à votre jeu une amélioration majeure de la qualité sonore.

Le support réglable s’incline jusqu’à 15 degrés et dispose d’une mise au point automatique, d’un trapèze 2D et d’un réglage aux quatre coins, parfait pour les fans de sport souhaitant vivre une expérience dans le stade depuis chez eux.

La conception durable est résistante aux éclaboussures (IPX2) et aux chutes pour une utilisation en extérieur.

Ce projecteur est noté 4,6 étoiles.

Meilleures offres Prime Day sur les projecteurs portables alimentés par batterie

Si vous voulez un projecteur portable qui vous accompagne vraiment partout, vous devrez acheter un modèle alimenté par batterie. Certains de ces projecteurs disposent d’un son amélioré et de systèmes d’exploitation intégrés, vous n’avez donc pas besoin de connecter une clé de streaming.

Bien que la gamme la plus abordable de projecteurs alimentés par batterie offre une qualité d’image inférieure à celle d’un projecteur enfichable, vous pouvez obtenir des performances et une résolution d’image améliorées si vous pouvez acheter un modèle plus cher tel que le 1080p. Projecteur portable laser Anker Nebula Capsule 3maintenant 200 $ pour le Prime Day d’octobre.

Économisez 80 $ : Projecteur portable Anker Nebula Capsule

Anker via Amazon



De la taille d’une canette de soda, le Projecteur portable Anker Nebula Capsule vous permet d’aller entièrement sans fil. Les critiques d’Amazon louent sa portabilité, ses haut-parleurs haute puissance et la précision des couleurs. Cependant, il n’est pas aussi lumineux qu’un projecteur enfichable : il n’y a que 100 lumens ANSI de luminosité. Noté 4,3 étoiles.

Vous pouvez acheter cette offre Amazon Big Deal Days aujourd’hui pour 220 $ (au lieu de 300 $).

Principales caractéristiques du projecteur portable Anker Nebula Capsule:

Il dispose d’une batterie rechargeable de 4 heures et d’un haut-parleur à 360 degrés.

Il fonctionne sous Android 7.1 et est compatible Wi-Fi, vous pouvez donc utiliser le projecteur pour regarder le contenu de vos applications de streaming préférées sans brancher de fils ou de clé de streaming.

La vidéo est projetée en 854×480.

Besoin d’un projecteur plus lumineux ? Anker fait un projecteur portable laser Full HD modèle qui a triple la luminosité (300 lumens ANSI) du modèle ci-dessus. Il dispose d’une batterie de 2,5 heures, d’un haut-parleur Dolby de 8 W et fonctionne sous Android TV 11. Noté 4,2 étoiles.

Ce projecteur haut de gamme est en vente pour le Prime Day d’octobre, 600 $ (au lieu de 800 $).

Économisez 30 $ : Kodak Luma 150 Ultra Mini Projecteur

Amazone



Le Kodak Luma 150 Ultra Mini Projecteur Il ne figure peut-être pas dans la vente Prime Day, mais il est en vente. Ce projecteur peut être acheté sur Amazon dès maintenant, 220 $ (au lieu de 250 $).

Principales caractéristiques du mini projecteur Kodak Luma 150 :

Ce projecteur offre 2,5 heures d’autonomie avec 60 lumens ANSI de luminosité.

Il peut produire des images allant jusqu’à 150 pouces, bien qu’il projette également en résolution 854 x 480.

Noté 4,3 étoiles.

Que rechercher dans un projecteur portable

Nous aimons l’idée de pouvoir regarder le jeu n’importe où, et un projecteur portable est le moyen idéal pour le faire. Vous pouvez même utiliser un projecteur portable pour organiser une soirée d’observation de matchs en plein air : vous et vos amis pourriez regarder le baseball tout en faisant des grillades sur le porche ou en vous prélassant dans la piscine.

Prix ​​: Vous pouvez obtenir un projecteur portable performant pour moins de 100 $, mais si vous voulez l’image la meilleure et la plus lumineuse, attendez-vous à payer beaucoup plus. Pourtant, même un projecteur portable coûteux vous fera économiser de l’argent sur un téléviseur extérieur tel que « The Terrace » de Samsung.

Connectivité : Nous avons recherché des modèles qui se connectent sans fil (pas d’enchevêtrement de cordon ici) avec une large compatibilité Bluetooth, facilement connectables à une variété d’enceintes Bluetooth. Nous recherchions une lampe et un système de refroidissement à longue durée de vie, ainsi que la dernière technologie de suppression du bruit.

Résolution: Recherchez un projecteur avec Full HD (1920 x 1080) et comparez les lumens (luminosité) lors de l’évaluation d’un projecteur. La luminosité dictera où et quand vous pourrez (ou non) utiliser votre projecteur. Plus l’image que vous souhaitez apprécier est grande, plus vous aurez besoin de luminosité.

Batterie la vie est importante aussi. De nombreux projecteurs portables disposent d’une batterie intégrée lorsqu’il est difficile de trouver une prise murale.

Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?

Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

