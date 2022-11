Obtenez une meilleure nuit de repos pour moins cher avec jusqu’à 525 $ de rabais sur les matelas Saatva

Une bonne nuit de sommeil peut faire une énorme différence dans votre humeur et votre productivité, il vaut donc la peine d’investir dans un matelas qui vous aidera à vous reposer plus facilement la nuit. Les matelas Saatva ont gagné une place sur plusieurs de nos meilleures listes cette année, y compris le meilleurs matelas dans l’ensemble pour 2022, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Saatva propose actuellement des centaines de matelas avec une variété d’offres Black Friday dont vous pouvez profiter.

Aujourd’hui seulement, Saatva a un où vous pouvez économiser jusqu’à 525 $, selon le montant que vous dépensez. Les rabais commencent à 225 $ lorsque vous dépensez 900 $ ou plus et augmentent à partir de là. Saatva organise également une vente Black Friday plus longue qui se déroule jusqu’au 7 décembre, où vous pouvez économiser 375 $ sur toute commande de 1 000 $ ou plus. Vous ne pourrez accéder à cette vente que via notre , ce qui signifie que vous ne pourrez pas la combiner avec l’offre d’aujourd’hui. Selon le montant que vous prévoyez dépenser, vous pourriez finir par obtenir une meilleure offre lors d’une vente ou d’une autre, alors assurez-vous de comparer les remises pour les deux avant d’acheter.

Notre favori général matelas que vous trouverez à cette vente est le . C’est un matelas hybride qui se décline en trois niveaux de fermeté différents, et il a gagné une place sur nos listes des meilleurs matelas pour dormeurs d’estomac, ceux qui ont mal au dos et Suite. Avec cette offre d’une journée, vous pouvez vous procurer un modèle queen-size en vente pour 1 570 $, soit 225 $ de réduction sur le prix habituel. Et pour dormeurs plus lourdsou ceux qui dormir sur le côtévous pouvez prendre le . Il utilise des ressorts en acier légèrement plus rigides que la plupart des matelas, ce qui aide à empêcher votre corps de s’enfoncer de manière inégale, ce qui peut causer de l’inconfort. Avec cette offre d’une journée, vous pouvez vous procurer un modèle queen-size en vente pour 2 745 $, ce qui vous fait économiser 250 $.

Et pour ceux qui veulent une expérience de sommeil raffinée, vous pouvez saisir le notre matelas ajustable préféré pour 2022. Il dispose de 50 réglages de fermeté précis différents pour que vous puissiez trouver votre niveau de confort idéal, et sur les modèles queen et plus grands, vous pouvez même ajuster chaque côté du matelas indépendamment, donc c’est génial si vous et votre partenaire avez des préférences différentes. C’est le plus cher de cette liste à 3 245 $ pour un modèle queen-size après cette remise d’une journée de 350 $, et vous aurez besoin du si vous souhaitez pouvoir régler l’élévation de votre tête ou de vos pieds.