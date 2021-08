Obtenez une machine à café Lavazza pour 1 £

Si vous envisagez d’investir dans une nouvelle machine à café, c’est le bon moment pour le faire. Rendez-vous sur le site Web de Lavazza et abonnez-vous à son service de livraison de dosettes de café et vous pourrez choisir l’une de ses machines à expresso pour seulement 1 £.

Et si vous avez un œil sur la nouvelle Voicy Lavazza, vous pouvez l’obtenir pour 50 £ – un cinquième de son prix habituel.

Voici comment fonctionne le service d’abonnement aux capsules de café.

Choisissez votre machine à café

Visitez le site Web de Lavazza et la première étape consiste à choisir la machine à café à capsules que vous souhaitez. Il existe sept options, dont la collaboration Smeg Lavazza : la belle Lavazza A Modo Mio Smeg, qui coûte généralement 199 £ et qui est à vous pour 1 £, plus l’abonnement.







Nos autres meilleurs choix parmi les machines proposées seraient la Desea et, bien sûr, la Voicy.

Le Desea est l’un des Conseiller techniqueles machines à café les mieux notées de. Il se vend généralement à 199 £, donc l’obtenir pour 1 £ est une remise importante. Nous lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5 dans notre critique. C’est une cafetière silencieuse à une touche avec quatre options de café et cinq recettes de lait, grâce à son mousseur à lait intégré. Il est livré avec une tasse à café en verre compatible.







La Voicey est une cafetière intelligente. Contrairement au Desea, il n’a pas d’options de lait, il s’agit donc uniquement d’espresso. Mais son point de différence avec les autres machines à expresso à dosettes compactes est qu’il intègre un appareil Amazon Echo – haut-parleur et tout – dans sa construction.









Même si vous n’êtes pas séduit par l’idée de faire du café en mains libres (il faudra quand même insérer la dosette de café et s’assurer que le réservoir d’eau est plein, après tout), c’est un moyen assez utile de trouver une place pour un écho sur le comptoir de votre cuisine et obtenir quelques airs pour accompagner votre routine de petit-déjeuner. Vous pouvez en savoir plus sur la Voicy dans notre revue pratique (ou peut-être mains libres).

Choisissez votre abonnement

Une fois que vous avez choisi votre machine, l’étape suivante consiste à choisir vos capsules. L’offre exige que vous achetiez dix paquets de gélules pour un minimum de neuf livraisons, mais vous pouvez les prendre toutes les deux, quatre, huit ou douze semaines. La commande minimum à chaque fois coûtera environ 45 £.

Si cela semble être un gros investissement dans le café, cela revient à environ 28 pence par tasse. Et n’oubliez pas que si vous achetez une machine à café à dosettes, vous êtes obligé de continuer à acheter des capsules compatibles. Les mélanges Lavazza ont l’avantage d’être parmi les meilleurs disponibles.

Vous avez le choix entre sept variétés de capsules de café, notamment biologiques et décaféinées. Les capsules sont compostables industriellement, ce qui signifie que vous pouvez les jeter dans votre collecte de déchets alimentaires et elles seront décomposées et biodégradables.

Vous ne pouvez pas les composter à la maison mais vous pouvez les renvoyer pour être recyclés si vous préférez, ou si votre commune n’a pas de collecte des déchets alimentaires.







Visitez le site Lavazza pour commencer. Pour plus d’options de machines à café, consultez notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées.