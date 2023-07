Obtenez une licence à vie pour les 25 cours de langue de Rosetta Stone pour 190 $ (économisez 109 $)

Il peut être assez difficile d’apprendre une nouvelle langue. Le moyen le plus rapide d’apprendre une nouvelle langue est l’immersion totale – mais à moins de déménager dans un pays où la langue que vous souhaitez apprendre est parlée, il existe d’excellentes options en ligne qui peuvent vous aider. Rosetta Stone est l’un des meilleurs programmes pour les apprenants sérieux qui cherchent à apprendre le jargon. Nous l’avons nommé le meilleur pour les apprenants auditifs dans notre guide du meilleures applications d’apprentissage des langues.

En ce moment, vous pouvez économiser 36 % sur un abonnement à vie à Rosetta Stone chez StackSocial. Cela réduit de 109 $ le prix régulier et le ramène à seulement 190 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible pour vous assurer de ne pas manquer ces économies.

Cette adhésion vous donne accès à 25 langues différentes, de l’espagnol au coréen, vous permettant de mieux communiquer avec les habitants lors de vos voyages et d’augmenter votre niveau de confort dans les contextes internationaux.

Chaque leçon, quelle que soit la langue, est divisée en morceaux gérables en ligne et hors ligne. Vous avez également accès à un environnement d’apprentissage immersif qui vous gardera intéressé tout au long du cours pour garder votre esprit sur le perfectionnement de vos études. De plus, vous pouvez même pratiquer votre accent en utilisant la technologie de reconnaissance vocale.