Le Dr Ashish Jha a une date limite facile à retenir pour le moment où vous devriez recevoir le nouveau rappel spécifique à omicron : Halloween.

“Pourquoi Halloween? Parce que trois semaines après Halloween, c’est Thanksgiving, et il y a beaucoup de voyages, et vous voyez de la famille, et vous voyez des amis – et quelques semaines plus tard, ce sont les vacances”, Jha, le Covid de la Maison Blanche coordinateur de la réponse, a déclaré lors d’un épisode de “In the Bubble with Andy Slavitt” podcast En Lundi.

“Nous savons que les virus respiratoires circulent à des niveaux beaucoup plus élevés en automne et en hiver. C’est un très bon moment pour se protéger”, a ajouté Jha. “Et même si vous êtes vous-même du côté à faible risque, vous allez voir de la famille et des amis. Vous ne voulez pas être la personne qui le donne à votre grand-mère.”

Les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna, qui ciblent à la fois la souche Covid originale et les sous-variantes BA.5 et BA.4 d’omicron, sont disponibles pour un large éventail d’Américains qui ont reçu leur série de vaccination primaire.

Si tu as un risque élevé de Covid sévère, vous voudrez peut-être obtenir la nouvelle photo bien avant Halloween, a noté Jha. Cela inclut les personnes âgées ou immunodéprimées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

De même, si vous n’avez reçu un vaccin Covid que récemment ou récupéré d’une infection Covid, vous voudrez peut-être attendre un peu, a reconnu Jha. Le CDC dit que vous devez être au moins deux mois de votre dernière dose de tout vaccin Covid, et devrait envisager d’attendre trois mois si vous avez récemment eu le virus.

Les injections de Covid prennent généralement deux ou trois semaines après l’injection pour atteindre une protection complète. Cette protection a tendance à durer environ trois ou quatre mois avant de commencer à décliner.

Jha a déclaré qu’il valait mieux se faire vacciner le plus tôt possible, exhortant les gens à éviter d’attendre fin novembre et décembre s’ils le peuvent. Les doses serviront de couche de protection supplémentaire qui sera grandement nécessaire pendant l’automne et l’hiver, lorsque l’immunité contre les vaccins précédents diminue et que les gens passent beaucoup plus de temps à l’intérieur, a-t-il déclaré.

Le temps pendant ces saisons rend également l’air froid et sec, ce qui permet aux minuscules gouttelettes du virus de survivre plus facilement lorsque les gens éternuent, toussent ou parlent. Les nouveaux cas aux États-Unis ont atteint un niveau alors record en décembre 2021, avec une moyenne sur sept jours de plus de 265 000 par jour. Le pays a connu une augmentation similaire du nombre de cas à la fin de 2020.

Même si vous ne craignez pas de contracter le virus vous-même, Jha a dit de vous rappeler que vous pouvez toujours le transmettre à aimé à haut risque ceux pendant les rassemblements sociaux d’automne et d’hiver, de Thanksgiving aux vacances d’hiver.

“Vous ne voulez pas être la personne qui le donne à votre ami vulnérable immunodéprimé”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de bonnes raisons pour que les gens aillent le chercher cet automne.”

