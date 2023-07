Obtenez une énorme économie sur les Pixel 7 et 7 Pro ce Amazon Prime Day

Le Pixel 7 et le Pixel 7a ont bénéficié de fortes remises ce Prime Day, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis.

Les membres UK Prime peuvent obtenir une remise de 26 % sur le Pixel 7, ce qui fait baisser le prix de 599 £ à 445 £. La variante Pro a également une grande économie, au prix de 672 £ pour la version Obsidian plutôt que 849 £. Ces deux prix sont pour les versions 128 Go, mais vous pouvez également obtenir des réductions sur les versions 256 Go.

Obtenez le Pixel 7 pour 445 £

Ces promotions font partie de Prime Day, vous aurez donc besoin d’un Adhésion principale pour acheter les téléphones à ces prix réduits. Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 30 jours – les comptes coûtent alors 8,99 £ par mois. Cependant, entrez vite, car Prime Day n’a lieu que les 11 et 12 juillet 2023.

Si vous êtes aux États-Unis, la meilleure économie est sur le Pixel 7 Pro, qui a une énorme remise de 250 $ – réduisant le prix de 899 $ à seulement 649 $. Cette offre est exclusive aux membres Prime, bien que l’offre Pixel 7 soit ouverte à tous, avec les trois couleurs du téléphone à prix réduit. 499 $ pour la version 128 Govous permettant d’économiser 100 $.

Obtenez le Pixel 7 Pro pour 649 $

Les lecteurs américains peuvent également obtenir un Essai gratuit de 30 jours de Primeaprès quoi un abonnement coûte 14,99 $ par mois.

Le Pixel 7 est actuellement classé numéro un dans notre classement des meilleurs smartphones. Cela est dû à son prix compétitif, à sa construction impressionnante et à son ensemble d’appareils photo solides – comme on peut s’y attendre des téléphones de cette gamme. Le Pixel 7 Pro ajoute un écran plus grand, une autonomie de batterie plus longue et un appareil photo légèrement renforcé.

Ce Prime Day, vous pouvez également faire des économies sur les écouteurs Sony phares, un Ninja Speedi et une sonnette Ring avec un haut-parleur intelligent Amazon. Vous pouvez trouver nos meilleures offres triées sur le volet dans notre résumé Amazon Prime Day.