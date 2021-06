Obtenez une édition JVC Fire TV à moins de 200 £ pour Prime Day

Une nouvelle télé juste à temps pour la seconde moitié de l’Euro 2020 sans se ruiner ? Amazon vend la JVC Fire TV Edition, avec son interface intelligente intégrée pour moins de 200 £ dans la vente Prime Day 2021.

À ce prix, le téléviseur intelligent est un petit 32 pouces et utilise une résolution HD de base, mais vous ne pouvez pas trop vous plaindre à seulement 199 £, vous permettant d’économiser 50 £ sur le prix de vente conseillé. Vous pouvez cependant dépenser un peu plus pour obtenir la Full HD, avec les modèles 40 et 43 pouces à 249 £ et 275 £ respectivement.

C’est une économie allant jusqu’à 25 % sur un nouveau téléviseur et vous le recevrez gratuitement à temps pour regarder le reste du tournoi de football Euro 2020. Si vous avez un peu plus à dépenser, les modèles 4K HDR sont également dans la vente Prime Day afin que vous puissiez obtenir un modèle 43 pouces pour seulement 329 £. Les tailles passent ensuite à 50, 55 et 65 pouces avec des prix à 369 £, 399 £ et 499 £. Des économies allant jusqu’à 23%, vous offrant 150 £ de réduction sur le prix de vente au détail. Inscrivez-vous à Prime si vous ne l’avez pas déjà fait pour accéder aux offres. Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous obtiendrez un téléviseur LED avec une luminosité d’au moins 300 nits. Cependant, l’élément clé ici est d’avoir le logiciel Amazon Fire TV intégré, il n’est donc pas nécessaire de dépenser plus pour une clé ou une boîte de streaming. Vous avez accès à tous les services de streaming populaires, notamment Netflix, YouTube, Prime Video, BBC, ITV, Channel 4, Disney+. Et vous pouvez utiliser Alexa pour contrôler les choses grâce à la télécommande vocale incluse. Nous avons examiné la version originale de JVC Fire TV Edition et lui avons attribué une note de 9/10 et notre prix Tech Advisor Recommended, ce qui en fait l’un des meilleurs téléviseurs à petit budget. « La conception matérielle simple est associée à un système d’exploitation simple et facile à utiliser et à des spécifications étonnamment solides pour une gamme de téléviseurs à partir de 299 £ seulement, laissant peu de raisons à la plupart des gens de dépenser beaucoup plus », avons-nous déclaré.