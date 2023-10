Les vitesses Internet lentes et les zones de décrochage peuvent être très pénibles. Mais il existe des solutions pour ceux qui cherchent à renforcer votre connexion internet dans toute votre maison. Une option consiste à investir dans un système de routeur maillé. Les modèles haut de gamme peuvent coûter assez cher, mais vous pouvez actuellement vous procurer un pack de 2 Google Nest WiFi Pro pour 209 $, soit une économie de 91 $. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Ces routeurs tri-bandes prennent en charge le Wi-Fi 6E, atteignent des vitesses combinées allant jusqu’à 5,4 Gbit/s et donnent automatiquement la priorité aux activités à large bande passante afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la mise en mémoire tampon ou des zones mortes autour de votre maison. En fait, chaque routeur offre une couverture allant jusqu’à 2 200 pieds carrés, ce pack de 2 devrait donc fonctionner pour la plupart des foyers, offrant 4 400 pieds carrés de couverture. Ces routeurs disposent de mises à jour de sécurité automatiques et offrent même des fonctionnalités telles que le contrôle parental, la possibilité de suspendre l’accès pour des appareils inconnus ou de créer un réseau invité avec son propre mot de passe et bien plus encore dans l’application Google Home, ce qui les rend faciles à configurer et à gérer.

En savoir plus: Meilleurs tests de vitesse Internet pour 2023