Obtenez une carte-cadeau gratuite de 30 $ lorsque vous commandez une paire de Google Pixel Buds Pro 2

Les Google Pixel Buds Pro 2 sont officiellement arrivés sur le marché et il existe de nombreuses offres alléchantes pour tous ceux qui cherchent à acquérir une paire de ces écouteurs sans fil. À l’heure actuelle, Best Buy propose une carte-cadeau électronique gratuite de 30 $ lorsque vous achetez les Pixel Buds Pro 2 chez eux. Vous bénéficierez également d’un abonnement Google gratuit de trois mois pouvant aller jusqu’à 100 Go d’espace de stockage dans le cloud et vous pourrez économiser davantage grâce à un échange éligible. Google propose une offre similaire. Si vous achetez les Pixel Buds 2 Pro chez eux, vous obtiendrez 30 $ de crédit sur le Google Storece qui est parfait pour une utilisation sur d’autres produits Google. Finalement, pourquoi Amazon devrait-il être laissé de côté ? Amazon c’est aussi offrir une carte-cadeau de 30 $ faire des achats sur Amazon. Avec l’événement de vente Prime Big Deal Days d’Amazon à venir, c’est l’occasion idéale de dépenser la carte-cadeau.

Les écouteurs Pixel Buds Pro 2 sont actuellement disponible pour 229$. Ce prix les rend plus chers que les Pixel Buds Pro d’origine, mais cette offre de carte-cadeau contribue à combler quelque peu cet écart. L’accord s’applique aux quatre couleurs : Noisette, Pivoine, Porcelaine et Wintergreen.

Google affirme que le nouveau modèle fonctionne mieux, grâce à l’amélioration de la qualité sonore, des appels vocaux et des fonctionnalités de suppression du bruit. La taille des écouteurs a également été réduite, car Google cherche à s’adresser aux clients qui trouvaient les précédents trop gros pour leurs oreilles. Ils pèsent désormais 4,7 grammes à l’extérieur du boîtier de chargement et 65 grammes à l’intérieur. En plus de cela, ils disposent de Bluetooth 5.4 avec LE Audio, d’un soulagement actif de la pression intra-auriculaire, d’une résistance à la sueur et à l’eau IP54 ainsi que d’une autonomie de 12 heures (36 heures de charge supplémentaires peuvent être stockées dans l’étui de chargement).

