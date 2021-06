Obtenez une bonne affaire sur MasterClass dès maintenant

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La fête des pères 2021 c’est demain 20 juin, et votre fenêtre pour obtenir des cadeaux de dernière minute parfaits pour la fête des pères se ferme rapidement. Heureusement pour vous, la populaire plate-forme d’apprentissage en ligne MasterClass propose une offre de vacances impressionnante qui peut être livrée virtuellement.

À travers Lundi 21 juin, les nouveaux clients peuvent obtenir deux abonnements annuels, au prix initial de 360 $, pour 180 $, afin que vous et votre père puissiez suivre autant de nouveaux cours que vous le souhaitez ensemble. (Notez que vous ne serez pas éligible à cette offre si vous avez déjà participé à une promotion similaire.) C’est une réduction de 50 % et la seule offre spéciale que nous ayons vue depuis la fête des mères

Notre rédacteur en chef, David Kender, a testé ce service et a adoré à quel point chaque leçon était motivante et inspirante. Il a également apprécié la valeur de production « uniformément exceptionnelle » de chaque cours vidéo, qui, selon lui, laissait transparaître la personnalité de chaque instructeur. Dans ses mots, « Il n’y a rien d’emporte-pièce dans l’approche de MasterClass. »

Il existe une grande variété de sujets à étudier (pensez à la cuisine, au jeu d’acteur, au style, etc.) et une liste de célébrités étoilées menant les plans de cours – nous parlons de tout le monde, de Samuel L. Jackson à Steve Martin sur le dossier d’enseignement. Le seul bémol ? Vous ne pouvez pas interagir avec vos célèbres instructeurs. Vous obtiendrez cependant un PDF virtuel après chaque leçon pour vous aider à garder une trace de ce que vous avez appris et à développer davantage vos compétences.

Si papa a passé son temps de quarantaine à trouver un nouveau passe-temps ou est un créatif en herbe, lui offrir cet abonnement pourrait bien être le cadeau idéal. Il peut apprendre ce que c’est que d’être un chef étoilé Michelin avec Gordon Ramsay, découvrir les bases pour faire rire la foule avec Steve Martin ou même maîtriser les échecs avec Garry Kasparov. Il y a aussi des conférences sur la façon de jouer au poker, de dresser votre chien et même de mieux dormir.

Peu importe ce que papa veut apprendre, MasterClass a tout pour plaire, mais vous voudrez agir rapidement pour obtenir la meilleure offre !

