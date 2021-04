Obtenez une bonne affaire sur l’appareil d’entraînement à domicile de Lululemon

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous êtes un fanatique du fitness, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de The Mirror, l’appareil d’entraînement à domicile de Lululemon qui a propulsé l’exercice quotidien à un tout autre niveau. Utilisant une technologie impressionnante qui permet à ses utilisateurs de suivre sa surface réfléchie avec des cours d’entraînement de qualité studio, le principal défaut de cet appareil haut de gamme est son coût élevé de près de 1500 $. À l’heure actuelle, cependant, la marque offre sa remise la plus forte jamais– et vous ne voudrez certainement pas le manquer.

A partir de maintenant jusqu’à Dimanche 9 mai, vous pouvez utiliser le code promo MÈRES10 pour recevoir 150 $ de rabais sur The Mirror, ce qui fait passer le coût de 1 495 $ à 1 345 $. Vous bénéficierez également de la livraison et de l’installation gratuites, ce qui vous fera économiser 250 $ supplémentaires. (Notez que vous devrez également payer pour le service d’abonnement, qui revient à 39 $ par mois.) Si vous vous demandez toujours si cet achat en vaut la peine, n’ayez crainte, nous avons bien sûr pris The Miroir pour un tour, et a salué sa fonctionnalité facile à utiliser et ses cours d’entraînement amusants.

Nous avons d’abord remarqué que la configuration était un jeu d’enfant grâce aux livreurs utiles qui ont aidé à connecter The Mirror au WiFi et à montrer à la rédactrice en chef du commerce, Courtney Campbell, comment utiliser l’application. En dehors du bref tutoriel qu’elle a reçu, Courtney a trouvé que l’application d’accompagnement était très facile à utiliser et, sur la base de ses réponses à quelques questions de base, a recommandé quelques cours d’entraînement pour la démarrer. Elle a également apprécié le fait que The Mirror soit livré avec un support au sol et un support mural, ainsi qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un ensemble de bandes de résistance et un kit d’entretien pour garantir qu’il conserve son éclat réfléchissant.

À tout moment, il y a des milliers de cours d’entraînement préenregistrés à sélectionner ainsi que 50 cours en direct chaque semaine, chacun allant de 15 à 60 minutes. Le miroir lui-même reflète vos statistiques, telles que les calories brûlées et votre fréquence cardiaque, et Courtney a décrit les cours comme « amusants et stimulants », notant qu’après avoir essayé un cours de force et de cardio de 45 minutes un jour, elle était si douloureuse qu’elle eu du mal à s’asseoir le lendemain.

Bien que le prix soit toujours supérieur à 1000 $, Courtney a souligné que son coût peut être comparable à d’autres appareils d’entraînement à domicile ou à des gymnases numériques à domicile. Elle a décrit The Mirror comme un investissement efficace à long terme, d’autant plus que vous bénéficiez de la commodité de pouvoir accéder à une pléthore de cours au simple toucher de vos doigts.

Étant donné que la vente est en cours pour les prochaines semaines, vous aurez le temps de décider de votre achat. Cependant, il est le meilleur démarque que la société ait jamais offert, vous ne voudrez donc pas manquer si vous avez regardé cette technologie d’entraînement trop cool!

