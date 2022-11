Obtenez une bague intelligente Oura pour 50 $ de rabais avant la fin du Black Friday

Quand cela vient à Vendredi noir 2022, il existe une grande variété d’offres, pas seulement vos téléphones, ordinateurs portables et téléviseurs habituels. Il existe en fait des remises intéressantes sur des produits qui peuvent vous aider à améliorer votre santé. L’une de ces offres concerne l’anneau Oura Gen 3, qui est comme un tracker de fitness que vous portez au doigt. Oura offre 50 $ de rabais sur certaines couleurs de son anneau Gen 3, ce qui ramène ce prix à 399 $ pour le et 449 $ pour le . Cette offre est exclusive à la saison du Black Friday se terminant le 28 novembre, donc si vous êtes intéressé, vous devriez agir rapidement.

Des appareils portables intelligents comme Fitbits ou la Montre Apple sont devenus plus populaires et plus avancés au fil des ans. Et cela signifie que les montres volumineuses ne sont pas les seules options disponibles pour le moment.

L’anneau Gen 3 peut ressembler à un simple bijou lorsque vous le portez, mais un aperçu de la boucle intérieure vous permet de savoir qu’il s’agit d’une technologie très avancée. Il est équipé de plusieurs capteurs et fournit des données et des mesures détaillées sur la santé, notamment votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress, votre température corporelle, vos habitudes de sommeil et bien plus encore. Il génère un score de préparation quotidien basé sur votre activité qui vous permet de savoir quand vous devez vous rendre au gymnase ou prendre une journée de repos. Et grâce à son impressionnante autonomie de sept jours et à ses capacités de charge rapide, vous n’avez presque jamais besoin de l’enlever pour obtenir un flux de données constant. Il est également résistant à l’eau jusqu’à 100 mètres, vous n’avez donc même pas à vous soucier de le porter dans la piscine ou la douche.

Dans son examen après avoir porté le Oura Ring 3 pendant six mois, Scott Stein de CNET a déclaré : “J’adore l’analyse quotidienne du sommeil et du bien-être de la bague d’Oura, car c’est exactement le type d’analyse qui manque à l’Apple Watch.” Et pas qu’il faille plus de preuves que cette chose est géniale, mais notre propre Lisa Eadicicco a comparé Les résultats d’Oura aux fonctionnalités de suivi du sommeil sur une Apple Watch et capturé une tonne de données intéressantes.

