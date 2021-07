Obtenez un vinyle gratuit aujourd’hui dans le magasin de disques éphémère de Londres

Les fans de musique de Londres se réjouissent, car aujourd’hui, vous pouvez obtenir un vinyle gratuit en visitant le magasin Smarty Disc-overy à Soho. Le magasin éphémère est ouvert pour célébrer le Record Store Day et est libre de visiter. Cependant, il y a une tournure bizarre.

Chaque album du magasin sera couvert et scellé, vous ne saurez donc pas ce que vous sélectionnez. L’idée est de faire découvrir de nouvelles musiques, avec la sélection comprenant AJ Tracey et Ziggy Stardust. Vous pourriez finir par trouver un joyau, car il y a des trouvailles rares à portée de main, ainsi que de nouvelles versions.

Vous pouvez vous rendre sur le pop-up store officiel Smarty depuis aujourd’hui, vendredi 16 juillet, jusqu’à 19h au 19 Air Street, Londres, W1B 5AG.

Vous n’avez pas non plus à attendre pour écouter votre disque. Il y a une station d’écoute et un DJ au magasin, vous pouvez donc demander que votre vinyle soit immédiatement joué.

Record Store Day est un événement national qui se déroule demain (17 juillet) et propose des sorties vinyles spéciales et des performances de musiciens et d’artistes locaux. Vous pouvez savoir si votre magasin local participe sur le site Web Record Store Day.

Smarty est un réseau mobile SIM uniquement qui propose des offres compétitives ; offrant 30 Go pour 10 £ en ce moment, par exemple. Vous pouvez voir comment cet opérateur se compare à ses concurrents dans nos rafles des meilleurs contrats SIM uniquement et contrats SIM uniquement pour enfants.

