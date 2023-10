Obtenez un vélo elliptique à moitié prix : la meilleure offre Amazon Prime Day d’octobre sur les machines elliptiques

Amazone



Nos lecteurs sont devenus fous du Vélo elliptique Niceday sur Amazon, actuellement en vente pendant la Vente Prime Big Deal Days. L’appareil d’entraînement elliptique classé 4,5 étoiles dispose de 16 niveaux de résistance, vous pouvez donc passer d’un échauffement léger à une séance de cardio rapide ou le monter complètement pour un entraînement de renforcement musculaire comparable à un stepper d’escalier. .

Si vous agissez rapidement, vous pouvez rejoindre d’autres lecteurs de CBS Sports pour conclure une double affaire sur le Niceday Elliptical. Son prix catalogue est de 800 $, mais il est actuellement disponible pour les membres Amazon Prime pour seulement 499 $ lors de la vente Prime Big Deal Days d’octobre. Et il existe un coupon Amazon que vous pouvez cumuler en plus de cette offre pour économiser 50 $ supplémentaires. Cela ramène votre coût final à seulement 450 $, soit une économie de 44 %.

La machine silencieuse et qui donne des coups de pied est actuellement en vente pour seulement 450 $ sur Amazon. Normalement 800 $, l’elliptique facile à assembler a obtenu une note de 4,5 étoiles auprès de plus de 2 200 évaluateurs.

Sa conception simple et ses fonctionnalités étonnamment avancées en font une bonne affaire, même au prix fort. Il est suffisamment léger pour se déplacer dans la pièce selon les besoins, mais suffisamment durable pour supporter jusqu’à 400 livres de poids. Il ne consomme aucune électricité, mais l’écran alimenté par batterie peut toujours suivre votre temps, votre distance, les calories brûlées et votre fréquence cardiaque.

Ce que nous aimons du Vélo elliptique Niceday:

Seize niveaux de résistance vous permettent de personnaliser l’intensité en fonction de vos objectifs de remise en forme.

L’affichage numérique suit le temps, la distance, la vitesse, les calories brûlées et le pouls.

Le capteur de pouls intégré aux poignées vous permet de vérifier régulièrement votre pouls.

Sa conception sans fil permet d’économiser de l’électricité et vous offre plus d’options selon les endroits où vous souhaitez vous entraîner.

Les roues de transport à glissement fluide permettent de le ranger facilement dans un coin lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pourquoi les lecteurs de CBS Sports Essentials adorent le Vélo elliptique Niceday



Un vélo elliptique aussi polyvalent que celui-ci constitue un excellent ajout à toute configuration de salle de sport à domicile. Poids libres et bancs sont la référence en matière d’entraînement du haut du corps. Mais un elliptique C’est là que vous devriez être le jour des jambes ou lorsque vous devez enregistrer des séances de cardio.

Pour ceux qui vivent en appartement et ceux qui ne veulent pas déranger le reste de la maison avec le vrombissement bruyant des équipements d’entraînement, le Niceday Elliptical est un choix judicieux. Les critiques d’Amazon rapportent que la machine est silencieuse pendant que vous l’utilisez.

« J’adore ce nouvel ajout à ma salle de sport à domicile », dit un critique, ajoutant qu’ils aiment particulièrement le fait qu’il soit léger, silencieux et stable.

Mieux encore, le Niceday Elliptical n’a pas besoin d’être branché pour l’utiliser, vous pouvez donc transpirer sans augmenter votre facture d’électricité. La conception sans fil vous permet également de le placer à peu près n’importe où, et les roues de transport à glissement fluide le rendent facile à mettre en place. (Notre suggestion : placez-le devant la télévision pour pouvoir regarder vos émissions préférées tout en vous entraînant.) Lorsque vous avez terminé, vous pouvez le remettre dans un coin et vous détendre.

« Nous avons trouvé qu’il s’agit d’une excellente plateforme d’exercices pour trois adultes différents ayant des niveaux d’activité physique très différents », dit un autre critique. Avec 16 niveaux de résistance, il est facile d’ajuster l’intensité de l’entraînement à différents niveaux de forme physique et objectifs afin qu’un seul équipement puisse être personnalisé pour chaque personne dans la maison.

Si vous souhaitez simplement une séance de récupération à faible impact, le vélo elliptique Niceday est ce qu’il vous faut. Et si vous souhaitez une séance de cardio sérieuse de haute intensité, vous êtes également couvert. « Ce truc me botte les fesses » dit un critique, ajoutant que c’était « comme se lever pour pédaler sur un vélo d’exercice pendant 20 minutes ».

Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?



Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

Qu’est-ce qui est en vente d’autre pendant les Prime Big Deal Days ?

Le deuxième événement Prime Day de 2023 lancera la saison des achats des fêtes avec des offres anticipées sur des milliers de marques populaires et des produits essentiels comme pistolets de massage, tapis roulants, rameurs, montres intelligentes, écouteurs de gymnastique, écouteurs à conduction osseuse, poids libreséquipements de gym à domicile, vêtements de fitness, chaussures et plus encore.

Quels autres détaillants organisent des Big Deal Days concurrents ou des ventes anticipées du Black Friday ?

Amazon n’est pas le seul détaillant à réduire ses prix ce mois-ci. Vous pouvez également trouver des offres intéressantes sur vos marques préférées chez d’autres grands détaillants. Voici les événements les plus vendus que nous surveillerons au cours de la semaine à venir :

