Obtenez un traîneau de vaisseau spatial Funboy gratuit avec l’abonnement Super Chewer de BarkBox

Nous aimons tous nos animaux de compagnie et, à cause de cela, nous avons tendance à tout mettre en œuvre pour leur offrir des jouets spéciaux. Cependant, si vous avez un chien qui peut mâcher n’importe quoi, le jouet que vous venez d’acheter ne le fera probablement pas dans les prochains mois. Si vous avez un chien qui ne laisse pas les jouets durer longtemps, consultez cette offre de BarkBox.

En ce moment, quand vous un abonnement pour les chiens, vous obtiendrez un traîneau de vaisseau spatial Funboy gratuit au prix de 59 $.

Super Chewer est simple. Chaque boîte que vous recevrez comprendra deux jouets suffisamment résistants pour résister plus longtemps aux morsures affectueuses de votre chien. Ce n’est pas tout. Votre chien recevra également deux sacs de friandises pleine grandeur personnalisables en fonction des allergies et des préférences alimentaires, ainsi que deux produits à mâcher à la viande pour mâcher et manger.

Avant de vous inscrire à Super Chewer, vous serez interrogé sur le profil de votre chien, y compris la taille et le poids, ainsi que sur les éventuelles restrictions alimentaires. Après cela, vous pouvez choisir entre le traîneau à fusée ou le traîneau à fusée extraterrestre.

Si vous êtes prêt à laisser ces vieux jouets derrière vous et à offrir à votre chien quelque chose qu’il pourra mâcher plus longtemps, rendez-vous sur aujourd’hui.