Obtenez un SmartTag à 39 $ +

Le nouveau fantaisie de Samsung Galaxy SmartTag + est maintenant en vente aux États-Unis, disponible à l’achat directement auprès de Samsung ou d’Amazon, cependant, l’inventaire d’Amazon est déjà essentiellement effacé de ce que je peux dire.

Ces petites étiquettes vont directement sur un élément dont vous ne semblez pas pouvoir suivre et elles sont plutôt géniales. Ils incluent la fonctionnalité AR afin que vous puissiez trouver des objets perdus à l’aide de l’écran de votre téléphone, tout en fournissant également une fonctionnalité de contrôle à distance après une simple programmation. Étant donné que la version non Plus coûte 30 $, les 10 $ supplémentaires semblent en valoir la peine à mes yeux.

Suivez les liens ci-dessous pour en attraper un.