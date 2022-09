Obtenez un rétroéclairage TV immersif pour seulement 65 $ avec cette offre Govee Light Strip

Si vous êtes sérieux au sujet des films ou des jeux vidéo, il existe un moyen simple de faire passer votre configuration de divertissement au niveau supérieur. Les bandes lumineuses pour téléviseur peuvent offrir une expérience de visionnage ou de jeu beaucoup plus immersive, et pour le moment, vous pouvez en acheter à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre 25 $ de réduction sur un ensemble de bandes lumineuses Govee Dreamview pour un téléviseur de 55 à 65 pouces, ramenant le prix à seulement 65 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer cette remise.

Ce kit d’éclairage Govee Dreamview est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre 55- ou Téléviseur 65 pouces. La caméra 1080p se clipse sur le dessus de votre téléviseur et offre une reconnaissance intelligente des couleurs pour un rétroéclairage précis et immersif. Il y a quatre sections, totalisant 12,5 pieds, de bandes lumineuses LED, et elles se fixent facilement à l’arrière de votre téléviseur à l’aide de clips ou d’adhésifs. Vous pouvez ajuster l’éclairage à l’aide de l’application compagnon Govee, qui vous permet de choisir parmi plus de 100 modes de scène différents, et vous pouvez les contrôler en utilisant uniquement le son de votre voix via un assistant Alexa ou Google. appareil intelligent. Le boîtier de commande d’éclairage LED dispose également d’un microphone intégré, ce qui vous permet de régler vos lumières pour qu’elles clignotent et pulsent en synchronisation avec votre musique.